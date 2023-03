Einführungsmatinee zur Uraufführung der Oper „Dogville“

Komponist Gordon Kampe ist am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr im Aalto-Theater zu Gast

Mit der Oper „Dogville“ von Gordon Kampe, basierend auf dem preisgekrönten Film von Lars von Trier, präsentiert das Aalto-Musiktheater erstmals seit 15 Jahren wieder eine Uraufführung (Premiere am 11. März 2023). Besonders gespannt sein darf man daher auf die Einführungsmatinee am Sonntag, 5. März, um 11:00 Uhr, zu der die Dramaturgin Patricia Knebel herzlich einlädt. Zu Gast sein auf der Bühne des Aalto-Theaters wird der Komponist Gordon Kampe, der sein neues Werk selbst vorstellen wird. Die weiteren Gäste sind Regisseur David Hermann, Philharmoniker-Schlagzeuger Stefan Kellner und Aalto-Pianist Christopher Bruckman.



Bei dem titelgebenden Dogville handelt es sich um einen fiktiven, abgeschiedenen Ort irgendwo in den Bergen, ein in sich geschlossener Kosmos. Nur Tom Edison hat hier so etwas wie Ambitionen. Der Alltag wird durchbrochen, als eines Tages die junge Grace, die vor Gangstern auf der Flucht ist, um Asyl bittet. Widerwillig gewährt man ihr Unterschlupf. Tom erwirkt schließlich, dass Grace sich bewähren darf, indem sie für alle Dorfbewohner*innen niedere Dienste verrichtet. Zum einen will er seinen Mitbürger*innen damit eine Lektion in Sachen Moral erteilen, zum anderen hat er sich in Grace verliebt und will sie in seiner Nähe behalten. Der Plan scheint zunächst aufzugehen, doch allmählich kippt die Stimmung in Dogville. Grace wird zunehmend erniedrigt und gedemütigt, muss sich in ihrer Not jedoch auf alles einlassen. Schließlich gibt es aber doch noch eine überraschende Lektion in Sachen Moral.



Der Eintritt zur Matinee ist frei. Kostenlose Karten sind beim Einlasspersonal erhältlich.