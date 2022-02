Einführungsmatinee zur Premiere von "Herzog Blaubarts Burg"

Regisseur, Dirigent und Bassist sind Gäste am 13. Februar, um 11 Uhr im Aalto-Theater

Bevor Béla Bartóks Oper „Herzog Blaubarts Burg“ am 19. Februar im Aalto-Theater Premiere feiern wird, lädt Dramaturgin Svenja Gottsmann am Sonntag, 13. Februar, um 11:00 Uhr zur Einführungsmatinee ein. Begrüßen auf der Bühne des Aalto-Theaters wird sie den Regisseur Paul-Georg Dittrich, den Dirigenten Gábor Káli und den Aalto-Bassisten Karl-Heinz Lehner, der in der Titelrolle des Herzog Blaubart zu erleben ist und an diesem Vormittag natürlich auch eine musikalische Kostprobe präsentiert. Gábor Káli begleitet ihn am Klavier.



Die dunkle Sage von Herzog Blaubart, der seine Geliebten eingesperrt und ermordet haben soll, hat Béla Bartók eindringlich vertont. Judith, die ihr vergangenes Leben hinter sich gelassen hat, folgt Blaubart aus Liebe auf seine Burg und geht den Geheimnissen seiner Seele auf den Grund. Doch was verbirgt sich hinter den sieben verschlossenen Türen? Blaubarts bittere Einsamkeit oder Judiths innere Verzweiflung? Regisseur Paul-Georg Dittrich, der nach seiner Inszenierung von „Orfeo|Euridice“ ans Aalto-Theater zurückkehrt, blickt hinter die Fassade des Mythos.



Der Eintritt ist frei. Kostenlose Zählkarten sind im Vorfeld erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr) und an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr). Am Veranstaltungstag ist die Aalto-Kasse zur Ausgabe von Restkarten ab 9:30 Uhr geöffnet.