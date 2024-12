Ein Coup beim nächsten „Jazz in Essen“-Konzert

Sie singt, spielt, jodelt und ihre stilistische und klangliche Spannweite kennt keine Grenzen: Die Rede ist von der umwerfenden Schweizer Performerin Erika Stucky. Sie ist beim „Jazz in Essen“-Konzert zwischen den Jahren, am(Theaterplatz 11) mit ihrem Programmzu Gast.In Essen ist Stucky keine Unbekannte, schon vor zehn Jahren rockte sie mit ihrem Projekt „Black Widow“ das Grillo-Theater und in Carla Bleys spektakulärer Aufführung der Jazz-Oper „Escalator Over the Hill“ faszinierte sie bereits 2006 in der Philharmonie Essen. Bei „Spacecake“ hat Erika Stucky zwei alte Weggefährten im Boot. Seit gut 20 Jahren arbeitet sie immer wieder mit Christy Doran und Jamaaladeen Tacuma zusammen, wahren Großmeistern ihrer Zunft. Gitarrist Doran ist schon früh dem Hendrix-Zauber erlegen, ohne seinen eigenen Stil zu vernachlässigen. Tacuma erhielt seinen Ritterschlag in Ornette Colemans Prime Time Band. Ein Gigant am Bass. Was dieses vertraute Trio an neuen Einfällen und Eskapaden mitbringt, ist noch nicht raus. Ein Coup wird’s allemal.Das Schauspiel Essen versteht sich als Plattform für unterschiedliche Künstler*innen aus anderen Sparten sowie für Akteur*innen der Stadtgesellschaft und hostet verschiedene Reihen, so auch „Jazz in Essen“.