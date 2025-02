Dr. Merle Fahrholz verlängert ihren Dienstvertrag nicht

Die Intendantin des Aalto Musiktheaters und der Essener Philharmoniker, Dr. Merle Fahrholz, wird ihren Dienstvertrag auf eigenen Wunsch nicht über die vereinbarte Laufzeit bis zum Ende der Spielzeit 2026/2027 hinaus verlängern. Darüber informierte sie den Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie Essen. Das Gremium hat die Entscheidung von Dr. Merle Fahrholz, die im Sommer 2022 die Intendanz für die beiden Sparten übernommen hat, mit Respekt und Verständnis aufgenommen. Barbara Rörig, Vorsitzende des Aufsichtsrates, äußert sich dazu: „Ich bedauere die Entscheidung von Frau Dr. Fahrholz sehr. Sie hat in den ersten zweieinhalb Jahren ihrer Intendanz wichtige und mutige Impulse gesetzt. Die Kommunikation zwischen dem Aufsichtsrat und Frau Dr. Fahrholz war in dieser Zeit stets von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Selbstverständlich wird der Aufsichtsrat die Zusammenarbeit mit ihr in der verbleibenden Zeit in gleicher Weise fortführen und Frau Dr. Fahrholz dabei in vollstem Umfang unterstützen. Ich persönlich freue mich auf zwei spannende und künstlerisch vielfältige Spielzeiten für das Musiktheater und die Essener Philharmoniker.“ Die Findungskommission des Aufsichtsrats wird nun unmittelbar einen Prozess zur Suche einer Nachfolge einleiten.

