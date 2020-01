Dover Quartet spielt Beethoven statt Schostakowitsch

Das mehrfach preisgekröntewidmet sich in der Philharmonie Essen nun auch dem großen Jubilar dieses Jahres. Dessen Streichquartett op. 95 erklingt amim Alfried Krupp Saal statt Dmitri Schostakowitschs Quartett Nr. 9. Notwendig wurde diese Programmänderung durch die Erkrankung der Bratschistin Milena Pajaro-van de Stadt. Ihren Platz nimmt an diesem Abend Che-Hung Chen ein, der gemeinsam mit den drei weiteren Mitgliedern des Quartetts Joel Link (Violine), Bryan Lee (Violine) und Camden Shaw (Violoncello) außerdem nochAdagio und Fuge c-Moll (KV 546) sowieStreichquartett B-Dur, op. 67 zur Aufführung bringt. Gegründet hat sich das Dover Quartet am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Das verrät – versteckt – auch der Name: Benannt haben sich die vier Musiker nach dem Stück „Dover Beach“ von Samuel Barber, und dieser war einer der bekanntesten Schüler am Curtis Institute. Seit ihrem Sieg 2013 beim internationalen Quartettwettbewerb im kanadischen Banff ist ein regelrechter Hype um das Dover Quartet entbrannt. Sein Name steht inzwischen für jugendlichen Enthusiasmus, kreative Virtuosität und ausdrucksstarkes Spiel.