Digitale Konzerte mit Diana Damrau, Jakub Jozéf Orliński und Milow

Diana Damrau (Foto: Simon Fowler/Erato-Warner Classics)

Jakub Józef Orliński (Foto: Jiyang Chen)

Milow (Foto: Rachel Schraven)

Tomáš Netopil (Foto: Sven Lorenz)

Diesetzt ihr digitales Konzertangebot im Mai mit hochkarätigen Gästen fort: Ein Liederabend mitundgehört ebenso zum Programm wie Auftritte des umjubelten Countertenors, der Klarinettistin und „Nachwuchskünstlerin des Jahres“ (OPUS Klassik)sowie des exquisiten Alte-Musik-Ensembles. In der Reihe „Takeover!“ begrüßt MIKI den Singer-Songwriter, und diepräsentieren gemeinsam mit Solistinnen und Solisten desein Sinfoniekonzert ganz im Zeichen der „Wiener Klassik“.Unter der Leitung von Generalmusikdirektorwidmen sich die Essener Philharmoniker in ihrem Sinfoniekonzert amden großen Da-Ponte-Opern von Wolfgang Amadeus Mozart: Die Mitglieder des Aalto-Ensembles(Sopran),(Tenor) und(Bass) interpretieren Arien und Duette aus „Die Hochzeit des Figaro“, „Don Giovanni“ und „Così fan tutte“. Den instrumentalen Rahmen bilden die Sinfonie D-Dur, op. 18 Nr. VI von Johann Christian Bach sowie die Sinfonie Nr. 104 D-Dur mit dem Beinamen „Salomon“. Die Moderation übernimmt Aalto-Dramaturgin Svenja Gottsmann.Einen Tag später kommt es endlich wieder zu einem Konzert in der beliebten Reihe „Takeover!“. Ambegrüßen der klassische Geiger und Crossover-Künstlerund sein Kammerensemble den belgischen Singer-Songwriter, der seit 15 Jahren aus der internationalen Pop-Szene nicht mehr wegzudenken ist.Zu den aufstrebenden Künstlern der Klassikwelt zählt: Amist der aus Polen stammende Countertenor gemeinsam mit dem von Francesco Corti geleiteten Alte-Musik-Ensembleerstmals in der Philharmonie Essen zu erleben. Für sein aktuelles Album „Facce d’amore“ (Gesichter der Liebe), das sich in diesem Konzertprogramm widerspiegelt, hat er eine Reihe barocker Schätze gehoben – darunter Kompositionen von Giovanni Antonio Boretti, Giovanni Battista Bononcini und Luca Antonio Predieri –, die er mit Werken von Händel und Cavalli kombiniert. Aalto-Chefdramaturg Christian Schröder führt durch den Abend.Mit der Sopranistinist kurz darauf einer der großen Weltstars des Gesangs zu Gast: Gemeinsam mit dem renommierten Liedbegleitergestaltet sie ameinen Liederabend mit Werken von Robert und Clara Schumann, Richard Strauss sowie Liedern spanischer Komponisten. Nach ihrem gefeierten Konzert im Februar 2018, als sie gemeinsam mit Jonas Kaufmann das „Italienische Liederbuch“ von Hugo Wolff interpretierten, kehren die beiden Ausnahmekünstler nun in die Philharmonie Essen zurück.Die seltene Gelegenheit, alle vier Orchestersuiten von Johann Sebastian Bach in einem Konzert zu erleben, bieten amdasund sein künstlerischer Leiter. Dass die in Dänemark beheimatete Alte-Musik-Formation Bachs Musik meisterhaft zu interpretieren weiß, konnten die Musiker in Essen bereits 2019 unter Beweis stellen, als die sechs Brandenburgischen Konzerte zur Aufführung kamen.Zum Ende des Monats stellt sich in der Reihe „Philharmonie Debüt“ die junge Klarinettistindem Essener Publikum vor. Amspielt die 2020 mit dem OPUS Klassik als „Nachwuchskünstlerin des Jahres“ ausgezeichnete Musikerin gemeinsam mit dem PianistenWerke von Claude Debussy, Magnus Lindberg, Johannes Brahms und Mieczysław Weinberg.Folgendes Bildmaterial stelle ich Ihnen hiermit zur Verfügung: