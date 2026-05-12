Die verzauberte Stadt
Premiere: Sonntag, 31. Mai 2026, 16:30 Uhr, Aalto-Theater
Familienoper ab 8 Jahren von Samuel Penderbayne
nach dem gleichnamigen Roman von Edith Nesbit
Libretto von Susanne Lütje und Anne X. Weber
In deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln
Das Aalto Musiktheater präsentiert im Rahmen der Kooperation „Junge Opern Rhein-Ruhr“ erstmals eine Uraufführung: Die Familienoper „Die verzauberte Stadt“ des australischen Komponisten Samuel Panderbayne feiert am Sonntag, 31. Mai 2026, um 16:30 Uhr Premiere im Aalto-Theater. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Edith Nesbit (1858-1924), die über 40 Werke für junge Leser*innen verfasste und zu den bedeutendsten Kinderbuchautorinnen Englands gehört, erzählt die „Die verzauberte Stadt“ eine Geschichte über die Kraft der Fantasie: Seit seine Mutter einen neuen Partner an ihrer Seite hat, scheint Philip abgeschrie-ben. Er fühlt sich alleingelassen und ist außerdem genervt von seiner neuen Stiefschwester Lucy. Um sich abzu-lenken, baut er aus Spielsachen, Büchern, Vasen, Kerzenständern und all seiner Wut, Verzweiflung und Sehn-sucht eine Stadt. Eines Nachts verwandeln sich die Gegenstände in eine reale, lebendige Stadt – und Philip ist plötzlich mittendrin! Doch er ist nicht der einzige Neuankömmling: Lucy ist ihm heimlich in die Stadt gefolgt, und nun halten die Königin und die Bewohner*innen die beiden Fremden für den gefürchteten Zerstörer und den langersehnten Retter, deren Ankunft eine alte Prophezeiung vorhersagt. Aber stimmt das? Und wer von den bei-den ist dann wer? Auf Lucy und Philip warten drei Aufgaben, die sie bewältigen müssen, um die verzauberte Stadt vor dem gefährlichen Drachen, plündernden Piraten und schließlich auch dem wahren Zerstörer zu retten.
Zum ersten Mal kommt eine Opernadaption des Abenteuerromans „Die verzauberte Stadt“ auf die Theaterbühne und verzaubert generationenübergreifend das Publikum ab acht Jahren. Aus der Geschichte über Mut und Fanta-sie, über Freundschaft und Erwachsenwerden schafft Samuel Penderbayne eine magische Familienoper, deren Musik Genregrenzen überwindet und mal Musicalklänge, mal große Oper verspricht. Regisseurin Louisa Proske, die jüngst das Bernstein-Musical „On the Town“ an der Deutschen Oper am Rhein in Szene gesetzt hat und in der kommenden Saison die Eröffnungspremiere „Macbeth“ an der New Yorker Metropolitan Opera inszenie-ren wird, entführt mithilfe einer detailreichen Figurenführung sowie der Einbindung verschiedenster Bühnenef-fekte in die verzauberte Stadt und setzt der Fantasie von Jung und Alt keine Grenzen.
In den beiden Hauptpartien zu erleben sind Mercy Malieloa und Elia Cohen Weissert als Lucy sowie Aljoscha Lennert als Philip. Die musikalische Leitung hat Michael Zlabinger.
Musikalische Leitung Michael Zlabinger | Inszenierung Louisa Proske
Mitarbeit Inszenierung Jorrell Lawyer-Jefferson | Bühne und Kostüme Momme Hinrichs
Video Judith Selenko | Choreinstudierung Patrick Jaskolka | Dramaturgie Laura Bruckner/Elena
Wachendorf/Katharina Blanke (Kulturvermittlung)/Julia Schreiber (Kulturvermittlung)
Besetzung:
Lucy Mercy Malieloa/Elia Cohen Weissert (Opernstudio NRW) | Philip Aljoscha Lennert
Helen, Königin Idil Kutay | Nique Liliana de Sousa | Peter/Jack-in-the-Box/Piraten-Ken Tobias Greenhalgh
Roshan Valentin Stroh
Opernchor des Aalto-Theaters | Essener Philharmoniker
Premiere Sonntag, 31. Mai 2026, 16:30 Uhr*, Aalto-Theater
Weitere Familienvorstellungen 04.06., 16:30 Uhr*; 21.06., 16:30 Uhr*; 04.07., 18:00 Uhr
Schulvorstellungen 09.06., 11:00 Uhr; 10.06., 11:00 Uhr*; 30.06., 11:00 Uhr; 30.06., 01.07., 11:00 Uhr
* Meet and greet mit Produktionsbeteiligten im Anschluss an die Vorstellung im Foyer
Öffentlicher Probenbesuch Samstag, 23. Mai 2026, 10:00-11:30 Uhr, Aalto-Theater
It’s Teatime Freitag, 29. Mai 2026, 16:30 Uhr, Aalto-Theater, Cafeteria
Karten für Familienvorstellungen (€ 20,00; ermäßigt € 10,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Karten für die Schulvorstellungen (€ 7,50 für Schüler*innen und Lehrkräfte) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr) sowie telefonisch bei Nicole Momma unter 0201 81 22-188 (kein Webshop-Verkauf der Schulvorstellungen).
Eine Kooperation des Aalto Musiktheaters, des Theater Bonn, der Deutschen Oper am Rhein gGmbH und des Theater Dortmund im Rahmen von „Junge Opern Rhein-Ruhr“
Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Komponist Samuel Penderbayne:
Samuel Penderbayne wurde 1989 in Canberra, Australien geboren. In seiner Musik sucht er Humor, das feine Spüren von komplexen emotionalen Situationen und eine Experimentierfreudigkeit. Zudem beschäftigt er sich mit der Verbindung moderner, nicht-klassischer Musikgenres und der zeitgenössisch-klassischen Komposition. Neben einer klassischen Musikausbildung spielte er in Prog-Rock Bands, produzierte elektronische Tanzmusik und komponierte Film- und Theatermusik. Mit einem aktuellen Schwerpunkt auf Musiktheater für junges Publikum und Familien hat er bisher über zehn abendfüllende Opern unter anderem für das Opernhaus Zürich, die Deutsche Oper Berlin, die Deutsche Oper am Rhein, die Komische Oper Berlin, die Semperoper das Musiktheater Aalto und die Hamburger Staatsoper sowie Konzertmusik für Ensemble Resonanz, l’Orchestre Philharmonique de Radio France und Melbourne Symphony Orchestra komponiert. 2024 wurde er als Professor für Komposition an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien berufen.
Die Librettistinnen Susanne Lütje und Anne X. Weber:
Susanne Lütje wurde 1970 in Kiel geboren. Sie studierte Geschichte, Germanistik und Amerikanistik in Hamburg, arbeitete als Regieassistentin und Dramaturgin am Theater und war Stipendiatin der „Celler Schule“, der Masterclass für deutsche Textdichter. Sie schreibt Kinderbücher, Theaterstücke und Libretti fürs Musiktheater.
Anne X. Weber, Jahrgang 1966, spielte und textete in diversen Liederabenden von Franz Wittenbrink. Gemeinsam mit ihm schrieb sie das Familienmusical „Pumuckl“ für das Münchner Gärtnerplatztheater. Außerdem textet sie Chansons, Schlager und für ihr Swing-Trio „Die Zimtschnecken“.
Als Stipendiatin der „Celler Schule“ lernte sie 2016 Susanne Lütje kennen. Gemeinsam haben die beiden viele Theaterstücke, Libretti und Liedtexte geschrieben. Unter anderem die Bearbeitung von „Pippi Langstrumpf“ und „Die kleine Hexe“ mit dem Komponisten Franz Wittenbrink für die Komische Oper Berlin. Und „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ mit Samuel Penderbayne, ebenfalls für die Komische Oper Berlin.
2024 erhielten Susanne Lütje und Anne X. Weber den Paul Abraham Preis der Gema Stiftung für ihr Schaffen im populären Musiktheater.