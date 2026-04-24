Die Philharmonie Essen lädt am 30. Januar 2027 zum Philharmonischen Ball ein

- Festliches Ereignis ist einzigartig in Nordrhein-Westfalen
- Erlös kommt den Kinder- und Jugendprojekten der Philharmonie Essen zugute
- Kartenvorverkauf beginnt am 29. April 2026, um 10:00 Uhr
Durch den Abend führt die WDR-Journalistin Marlis Schaum, bekannt aus Formaten wie dem WDR 2 Mittagsmagazin und als Moderatorin der beliebten Konzertreihe „Happy Hour“.
Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 29. April 2026, um 10:00 Uhr.
Gefeiert wird nicht nur im Alfried Krupp Saal, dessen Parkett sich auf eine Ebene hochfahren lässt, sondern im gesamten Haus. Für musikalische Vielfalt sorgen hier gleich mehrere Ensembles und Interpret*innen. Nach dem festlichen Auftakt an der Kuhn-Orgel durch den Philharmonischen Orgelkustos Wolfgang Kläsener eröffnen die Essener Philharmoniker den Ball unter der Leitung des Ersten Kapellmeisters Wolfram-Maria Märtig. Im weiteren Verlauf des Abends werden dann zwei hochkarätige Orchester aus Wien das Publikum auf der Tanzfläche im Alfried Krupp Saal in Schwung versetzen: Das Große Wiener Ballorchester unter der Leitung von Rainer Sulzgruber und die Bigband von Wolfgang Steubl begleiten durch die Nacht. Für zusätzliche Glanzpunkte sorgen verschiedene Show-Acts: Aus dem benachbarten Aalto-Theater ist das Aalto Ballett Essen mit einem Auszug aus Tschaikowskys „Schwanensee“ zu erleben. Der argentinische Tangotänzer und Choreograf Andrès Sautel bereichert das Programm mit Einlagen auf dem Parkett und ist später gemeinsam mit Sängerin Noelia Tomassi und dem Cuarteto Rotterdam im Philharmonie Club zu erleben, wo außerdem DJ El Huracán auflegen wird. Unterhaltsames Schmankerl im Alfried Krupp Saal um Mitternacht: Alle Gäste sind eingeladen, an einer Quadrille – dem traditionellen französischen Gruppentanz – teilzunehmen.
Im Allbau-Festsaal der Philharmonie lassen Nicolle Rochelle und die Hot Sugar Band die 1920er Jahre mit Swing und Lindy Hop lebendig werden.
Im NATIONAL-BANK Pavillon garantieren DJ Muray und DJ Steve Clash eine mitreißende Clubatmosphäre, und das Duo aus Johanna Schneider (Gesang) und Luca Zambito (Klavier) präsentiert dort als Special Act ein Broadway-Programm.
Vielfalt bietet der Philharmonische Ball auch in kulinarischer Hinsicht. Von Canapés bis Currywurst, von Champagner bis Stauder-Pils ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Speisen und Getränke werden an mehreren Ständen im ganzen Haus verkauft. Weinliebhaber*innen finden in der Vinothek der WeinGalerie am Schloss eine Auswahl hochwertiger Tropfen.
Verzehrkarten zu € 25,00 und € 50,00 können vorab bequem per E-Mail an sb.gc@rge-essen.de gegen Vorkasse bestellt werden. Darüber hinaus sind sie ab sofort an Konzerttagen der Philharmonie Essen im Pausenverkauf, an den Öffnungstagen des Philharmonie Clubs (Zeiten unter www.philharmonieclub-essen.de) sowie am Veranstaltungstag des Balls an der Abendkasse erhältlich. Vor Ort ist die Zahlung bar oder per EC-Karte möglich.
Fester Bestandteil des Balls ist auch diesmal eine Tombola mit attraktiven Preisen.
Tanzkurse:
Dank der Partnerschaft mit der Tanzschule Lenz besteht die Möglichkeit, seine Tanzkenntnisse im Vorfeld aufzubessern. Weitere Informationen zur Buchung von Tanzkurzen unter tanzschule-lentz.de.
Abendgarderobe:
Für die elegante Abendgarderobe sind die Damen bei Marion Küpper Moden und die Herren bei cove – Die Maßschneider bestens aufgehoben.
Ermöglicht wird die Ausrichtung des Philharmonischen Balls durch zahlreiche engagierte Unterstützer*innen:
Premiumpartnerschaft: Allbau GmbH, NATIONAL-BANK AG
Förderungen:
Arsatec GmbH, Axel Arnolds GmbH, Bankhaus Bauer, Bankhaus Metzler, Cove & Co, Dentalzentrum
Essen, Essen Marketing GmbH, Frankfurter Bankgesellschaft, Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V., GENO BANK ESSEN, Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen, KULTUREXPERTEN Dr. Scheytt GmbH, NICKEL Wirtschaftsprüfung Steuerberatung, opta data Gruppe, RST Beratungsgruppe – Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung / Rechtsberatung, Ruth Schokoladenwerk GmbH Bochum, Sparkasse Essen, Stadtwerke Essen AG, Vonovia SE
Medienpartnerschaft: Funke Mediengruppe
Kooperationspartnerschaft: ADTV Tanzschule Lentz, GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH, Lindy Pott, MK Marion Küpper Moden, Philharmonie Club, Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG, RGE Servicegesellschaft Essen mbH, Sheraton Essen Hotel, WeinGalerie am Schloss
Ticketinformationen
Das kosten die Ball-Tickets:
Flanierkarten: € 80,00. Mit diesen Karten erhält man Zugang in alle Säle (die Kapazität im Alfried Krupp Saal ist begrenzt), es gibt keine festen Sitzplätze. Freie Sitzgelegenheiten werden in den Foyers zur Verfügung stehen.
Tischkarten Panoramaebene: € 150,00
Tischkarten NATIONAL-BANK Pavillon:€ 150,00
Tischkarten Alfried Krupp Saal: € 250,00
Tischkarten können im TUP-TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen) telefonisch unter T 02 01 81 22-200 und per E-Mail unter tickets@theater-essen.de erworben werden. Flanierkarten sind zusätzlich online unter www.theater-essen.de erhältlich.
Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 29. April 2026, um 10:00 Uhr.