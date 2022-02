Im ersten „Jazz in Essen“-Konzert des neuen Jahres ist amab 20:00 Uhr ein Mann im Grillo-Theater zu Gast, der zu den einflussreichsten Gitarristen der Generation nach Scofield / Frisell / Metheny zählt:. Seine Sporen verdiente Rosenwinkel sich bei Ikonen wie Gary Burton und Paul Motian, seine Vielseitigkeit zeigte er durch die Kooperation mit Koryphäen wie Q-Tip („A Tribe Called Quest“) oder Joshua Redman, der ihm bescheinigte: „Kurt ist ein Mann mit vielen musikalischen Tugenden. Seine Technik ist erstaunlich, sein Gehör großartig, seine Time unfehlbar, sein Groove messerscharf, seine Artikulation präzise, sein Ton durchdringend, aber warm, sein narrativer Fluss entspannt, aber dynamisch. Ein großer Innovator und wahrer Individualist.“ 2013 schenkte Eric Clapton ihm eine seiner Gitarren – mehr Ehre geht kaum. Nach neun Jahren Lehrtätigkeit am Jazz-Institut Berlin, konzentriert sich Rosenwinkel wieder auf sein 2009 gegründetes Trio: Mit Dario Deidda (E-Bass) und Gregory Hutchinson (Schlagzeug) an seiner Seite sind virtuose Spielfreude und zeitgemäße Arrangements garantiert.