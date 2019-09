Das Essen Jazz Orchestra erhält den "Jazz Pott" 2019

Wenn ambeginnt, dann wird die Bühne des Essener Grillo-Theaters gut gefüllt sein: 18 Musikerinnen und Musiker des(EJO) verwandeln das Haus an diesem Abend in einen Jazz-Tempel, denn sie geben an traditionsreicher Stätte das diesjährige „Jazz Pott“-Preisträgerkonzert. „Als Anerkennung für seinen unermüdlichen, oft an Selbstausbeutung grenzenden Einsatz, das dabei erreichte hohe Niveau und seine Verdienste um die Jazzszene im Revier verleihen wir dem EJO jetzt den 22. Essener ‚Jazz Pott‘“, so Dr. Berthold Klostermann, der Künstlerische Leiter der renommierten Jazz-Reihe.Nach zahlreichen Konzerten – u. a. auch in der Casa des Schauspiel Essen – gab das Essen Jazz Orchestra im Februar 2017 mit Gastsolist Robin Eubanks (Posaune) erstmals auch bei „Jazz in Essen“ eine Kostprobe seines außergewöhnlichen Könnens. Jetzt legt die Big Band, die aus Absolventen der Essener Folkwang Universität der Künste und Musikern der freien Jazz-Szene Essens besteht, zudem ihr erstes Album vor: Eine Doppel-CD mit bislang unveröffentlichten Kompositionen von Bandleader Tobias Schütte, Bassist Alex Morsey und Posaunist Tobias Wember („Roadworks Suite“). Das Preisträgerkonzert am 22. September ist somit auch Release-Konzert für das Debütalbum des EJO.Es spielen:Derist ein Preis für innovative Jazzmusiker, der 1998 von Viktor Seroneit († 2011) und Niklaus Troxler für den „Plakat Kunst Hof Rüttenscheid“ begründet wurde; das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro wird erneut vom Essener Kabarettisten Hagen Rether gestiftet.