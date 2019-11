Daniel Harding dirigiert statt Mariss Jansons

Zu einem Wechsel am Dirigentenpult kommt es im Konzert mit demamin der Philharmonie Essen. Aus gesundheitlichen Gründen wirddas Konzert nicht dirigieren können. Dankenswerterweise kann der renommierte Dirigentkurzfristig die Leitung des Abends übernehmen. Aufgrund der Umbesetzung ändert sich auch das Programm: Anstelle von Carl Maria von Webers Ouvertüre zu „Euryanthe“ und Richard Strauss’ Zwischenspielen zur Oper „Intermezzo“ erklingen nunsowie(Frühfassung des 1. Satzes der 2. Sinfonie). Als Hauptwerk des Abends kommtzur Aufführung.Daniel Harding war Chefdirigent des Orchestre de Paris, außerdem ist er seit zehn Jahren Musikdirektor des Schwedischen Radiosinfonieorchesters sowie Künstlerischer Leiter des Anima Mundi Festivals in Pisa. Regelmäßig leitet er bedeutende Orchester wie etwa die Berliner Philharmoniker, die Wiener Philharmoniker, die Filarmonica della Scala und das London Symphony Orchestra. Beim Symphonie-orchester des Bayerischen Rundfunks ist Daniel Harding seit 2005 ein gern gesehener Gast; erst vor wenigen Wochen dirigierte er drei Konzerte in München.Die Philharmonie Essen bittet um Verständnis für diese Besetzungs- und Programmänderung und dankt Daniel Harding sehr herzlich für seine spontane Zusage.