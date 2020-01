DJ Phil Fuldner und Schlagwerkensemble Repercussion

Ein Schlagwerkensemble und ein DJ auf einer Bühne – hier wird zusammengebracht, was zumindest bislang noch nicht zusammengehört. „All in“ lautet daher das Motto für das nächsteamin der Philharmonie Essen. Wenn sich also Star-DJund die Formationim Alfried Krupp Saal begegnen, dürfen Jugendliche ab zehn Jahren und Erwachsene ein Abenteuer erwarten, das neben dem einen oder anderen Top-Ten-Hit noch vieles mehr bereithält. Dazu gehören etwa Werke des amerikanischen Minimal-Music-Giganten Steve Reich oder des neuseeländischen Komponisten John Psathas. Repercussion ist seit einigen Jahren für seine außergewöhnlichen und kreativen Konzertprojekte bekannt, die sich oft verschiedener Genres bedienen. So verbinden die vier Multiperkussionisten elektronische Elemente mit dem klassischen Schlagwerk und wagen Ausflüge in die Unterhaltungsmusik, ohne ihren Ursprung in der klassischen Musik zu vergessen. Für diese kreativen Konzerte und Konzepte wurde das Ensemble 2018 mit dem Förderpreis des Landes NRW ausgezeichnet. Der in Essen lebende DJ und Musikproduzent Phil Fuldner ist spätestens seit Ende der 90er Jahre aus der Clubszene nicht mehr wegzudenken: Mit „The Final“, dem Remix eines Themas aus der Kult-Serie „Captain Future“, landete er 1998 einen Riesenhit.