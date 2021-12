Chorkonzert "A Ceremony of Carols" im Aalto-Theater entfällt

Das für kommenden Montag, 6. Dezember angekündigte Chorkonzert „A Ceremony of Carols“ im Aalto-Theater muss aufgrund kurzfristiger Erkrankung leider entfallen. Eintrittskarten können rückerstattet bzw. gegen Tickets für andere Veranstaltungen umgetauscht werden. Kartenkäufer*innen (auch von Online-Tickets) wenden sich dazu bitte schriftlich an das TUP-TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen oder senden eine E-Mail an tickets@tup-online.de. Rückfragen sind unter T 02 01 81 22-200 möglich. Die Theater und Philharmonie Essen bittet um Verständnis für die kurzfristige Absage.

