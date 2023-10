Ihre Visitenkarte gab die junge Cellistinbereits im Januar 2022 in der Philharmonie Essen ab, als sie im Duo mit dem Pianisten Julian Riem debütierte. Nach ihrem begeisternden Debüt kehrt sie nun als Solistin in einem großen Sinfoniekonzert zurück: Am(19:00 Uhr Konzerteinführung) interpretiert sie imdas Cellokonzert Nr. 1 a-Moll vonsowie das Cellokonzert F-Dur von, einer Schülerin des berühmten französischen Komponisten. Marie Jaëll war eine der ersten Frauen, die in die Pariser Société des compositeurs aufgenommen wurden. Die Cellistin Raphaela Gromes setzt sich besonders für das Werk von Komponistinnen sein. Außerdem auf dem Programm steht die „Schottische Sinfonie“ von. Nicht zum ersten Mal am Pult der Essener Philharmoniker stehen wird: Der aus Litauen stammende Musiker war in der Vergangenheit sowohl als Solo-Violinist wie auch als Dirigent – und manchmal sogar in beiden Funktionen gleichzeitig – gemeinsam mit dem Orchester zu erleben. Und auf ein Wiedersehen muss das Publikum nicht lange warten: Zum 25. Geburtstag der Orchesterakademie dirigiert er am 15. März 2024 erneut die Essener Philharmoniker.(€ 17,00-41,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de