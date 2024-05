„Carmen“ und „Cinderella“ in modernen Versionen

In einer Pressekonferenz am heutigen Mittwoch haben die zukünftigen Essener Ballettintendanten Armen Hakobyan und Marek Tůma ihre erste Spielzeit am Aalto Ballett Essen vorgestellt. Nach 16 erfolgreichen Spielzeiten unter der Intendanz von Ben Van Cauwenbergh übernehmen sie mit der Saison 2024/2025 die Leitung der Essener Compagnie. „Für uns ist es eine ganz besondere Ehre, die Nachfolge von Ben Van Cauwenbergh zu übernehmen, mit dem wir beide in unserer Arbeit seit vielen Jahren verbunden sind“, erläutern Hakobyan und Tůma. „Wir werden die Werte, die das Aalto Ballett Essen ausmachen, bewahren: die künstlerische Qualität, die Repertoirevielfalt und vor allem eine publikumsorientierte Spielplangestaltung. Wir werden die klassische Prägung der Compagnie als Basis für unsere Arbeit nehmen und dem zeitgenössischen Tanz in seinen vielfältigen Ausdrucksformen im Verlauf der nächsten Jahre mehr Raum geben. Daneben werden wir uns mit neuen Vermittlungsformaten noch mehr für das Publikum öffnen.“In ihrer ersten Spielzeit haben Armen Hakobyan und Marek Tůma mit „Carmen“ des schwedischen Star-Choreografen Johan Inger ab Herbst 2024 und mit Jean-Christophe Maillots international gefeiertem Werk „Cinderella“ ab Frühjahr 2025 zwei zeitgenössische Handlungsballette neu im Programm. Darüber hinaus wird es fünf Wiederaufnahmen aus der Intendanz von Ben Van Cauwenbergh geben: die klassischen Ballette „Schwanensee“ und „Romeo und Julia“ sowie der Dauerbrenner „Tanzhommage an Queen“, der vierteilige Abend „Last“ und der beliebte Charlie Chaplin-Tanzabend „Smile“, den Van Cauwenbergh gemeinsam mit Hakobyan kreierte.Um dem Publikum mehr Einblick in die Arbeit des Balletts zu geben, wird die Vermittlungsarbeit um neue Formate erweitert: So können Schulklassen bei school@jota an ausgewählten Terminen miterleben, wie eine Bühnenprobe abläuft. Und bei den „Open Classes“ können Tanzbegeisterte bei der Probenarbeit zuschauen und danach selbst an einem Balletttraining teilnehmen. Außerdem bieten Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Blaue Stunde“ Gelegenheiten zum Zuschauen und Mitmachen als auch Informationen rund um die neuen Ballette.Zum Auftakt zeigt die Aalto-Ballettcompagnievon Johan Inger, einem der international gefragtesten Choreografen der Gegenwart.. Inger erzählt diese Liebesgeschichte – oder Liebestragödie? – aus der Perspektive eines Kindes in packenden Tableaus voller Leidenschaft, Eifersucht, Rache und Hass. Mit seiner Bewegungssprache lässt Inger das Publikum tief in die Persönlichkeiten eintauchen und zeigt so, welche Möglichkeiten zeitgenössischer Tanz bietet. Inger kreierte „Carmen“ 2015 zur Musik von Georges Bizet, Rodion Schtschedrin und Neukompositionen des Spaniers Marc Álvarez. „Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, den schwedischen Star-Choreografen für das Aalto Ballett Essen zu gewinnen“, so Hakobyan und Tůma zu der ersten Premiere ihrer Intendanz.Als zweite Premiere der Spielzeit kommt amJean-Christophe Maillots Choreografie „Cinderella“ auf die Bühne des Aalto-Theaters.nach dem Märchen „Aschenputtel“ gehört zu den beliebtesten Ballettkompositionen Sergej Prokofiews und zieht seit seiner Uraufführung 1945 am Moskauer Bolschoi Theater durch sein märchenhaftes Sujet und facettenreiche Musik Jung und Alt in den Bann. Maillot kombiniert in seiner Version klassische Tanzformen mit dem zeitgenössischen Tanz. Er und sein künstlerisches Team haben für das Ballett eine fantasievolle Welt geschaffen, die durch Schlichtheit, intensives Farbenspiel und Wandelbarkeit besticht. Märchen trifft hier Moderne, ein Ballettabend für die ganze Familie.Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer*innen auf ein Wiedersehen mit einigen Werken aus der Intendanz von Ben Van Cauwenbergh freuen: Zwei der großen Ballettklassiker kehren zurück auf die Bühne:und. Und beliebte Tanzstücke wie der mehrteilige Abendmit Werken von Armen Hakobyan, Ana Maria Lucaciu und Ben Van Cauwenbergh, das Kult-Rockballettsowie der Charlie-Chaplin-Abendwerden in der neuen Spielzeit zu sehen sein.Das Programm 2024/2025 des Aalto Ballett Essen ist wieder in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus.Seit rund einem Jahr zeigt sich die Theater und Philharmonie Essen in Druckpublikationen und auf Plakaten in einem neuen Gewand. Seit rund einem Jahr zeigt sich die Theater und Philharmonie Essen in Druckpublikationen und auf Plakaten in einem neuen Gewand. Und jetzt ist es soweit: Auch die Website www.theater-essen.de erscheint in moderner Funktionalität ab sofort in dem Design des Berliner Gestalters und Kommunikationsdesigners Mario Lombardo.Festplatz-Abonnent*innen der TUP können vom 25. Mai bis zum 14. Juni 2024 exklusiv einen Neuabschluss, einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen.Der Vorverkauf für die Saison 2024/2025 startet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 15. Juni 2024 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts. Unter der Reihe „Blaue Stunde" sind kleinformatige, vielgestaltige, besondere Abende außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne zusammengefasst. Neben Terminen für Probenbesuchestehen neu auf dem Programm, die Tanzbegeisterten spannende Einblicke in die Probenarbeit ermöglichen und ihnen Platz an der Ballettstange machen.An fünf Terminen in der Spielzeit 2024/2025 öffnet das Aalto Ballett Essen die Türen zur Großen Probebühne und zum Ballettsaal, um Tanzbegeisterten spannende Einblicke in die Probenarbeit zu ermöglichen und Platz an der Ballettstange zu machen. Alle Anfänger*innen, Laientänzer*innen sowie Ballettschüler*innen ab 14 Jahren bekommen mit den „Open Classes“ die Gelegenheit, eine Probe der Compagnie oder eine Gesprächsrunde mit Profis der Sparte Ballett zu besuchen und an einem anschließenden Balletttraining teilzunehmen – angeleitet von den fachkundigen Ballettmeister*innen oder Tänzer*innen. Alle Teilnehmer*innen werden zu Mitwirkenden, wenn im Ballettsaal das Training mit Live-Klaviermusik beginnt.Für die Teilnahme sind erste Grundkenntnisse im klassischen Ballett gewünscht.21.09.; 23.11.2024; 11.01.; 08.03.; 31.05.2025jeweils von 13:00 bis 15:30 Uhr im Aalto-Theater, Treffpunkt: Bühneneingang (Tickets nur im Vorverkauf)Der Besuch einer Probe des Aalto Ballett Essen beginnt für die Schulklassen zunächst mit einer Führung durchs Haus, das Aalto-Theater. Sie können einen Blick hinter die Kulissen werfen und lernen die verschiedenen Werkstätten wie Kostümabteilung, Maske und Schreinerei kennen. Dann wird es richtig spannend: Verbunden mit einer vorhergehenden kurzen Werkeinführung wird eine Probe auf der Aalto-Bühne besucht. Bei der Bühnenprobe für die nächste Ballettproduktion sieht man die Tänzer*innen an den Choreografien arbeiten, begleitet je nachdem von Klavier, Tonband oder den Essener Philharmonikern im Orchestergraben. Dabei können die Schüler*innen hautnah miterleben, wer bei so einer Probe alles dabei ist, wer das Sagen hat und wie viel Vorbereitung die Stücke brauchen, die das Publikum dann später in den Aufführungen zu sehen und hören bekommt.für einen Probenbesuch: 12.11.2024 („Tanzhommage an Queen“), 12.12.2024 („Schwanensee“),04.02.2025 („Romeo und Julia“), jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr im Aalto-TheaterUnter der Reihe „Blaue Stunde“ sind kleinformatige, vielgestaltige, besondere Abende außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne zusammengefasst. Jeweils montags werden an ausgewählten Terminen in der Spielzeit die großen Musiktheater- und Ballettpremieren künstlerisch reflektiert – Besetzung, Inhalt und Gestaltung sind dabei jeweils unterschiedlich und beziehen sich in kreativer Auseinandersetzung auf die Themen der Opern- und Ballettpremieren. Mal in Gestalt eines Liederabends, mal als Lecture-Performance, mal als musikalisch/tänzerisch-wissenschaftliches Gesprächsformat oder als eigenständiger szenischer Abend lädt die „Blaue Stunde“ dazu ein, Ensemblemitglieder, Tänzer*innen der Compagnie, Produktionsmitwirkende und weiteres künstlerisches Personal des Aalto-Theaters kennenzulernen und die Themen der Spielzeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken.Jeweils montags um 19:30 Uhr im Aalto-TheaterVeranstaltungen rund um die Ballettpremieren: 28.10.2024 „Carmen“; 02.06.2025 „Cinderella“ist ein erfahrener Ballettmanager: Zu Beginn der Spielzeit 2008/2009 kam der ehemalige Solotänzer mit Ben Van Cauwenbergh ans Aalto Ballett Essen und übernahm die Stelle des Stellvertretenden Ballettintendanten und Ballettmanagers ebendort. Zuvor war der aus Brünn stammende Tscheche von 2002 bis 2007 als Manager der Compagnie am Hessischen Staatstheater verantwortlich für die Organisation von Gastspielen im In- und Ausland sowie für administrative und logistische Aufgaben innerhalb des Theaters -Tätigkeitsfelder, die auch seine Essener Arbeit prägen. Sein 2008 an der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt am Main begonnenes Studium schloss er im Sommer 2010 erfolgreich mit dem Master of Business Administration (MBA) ab.ist seit der Spielzeit 2018/2019 als Ballettmeister und Choreograf beim Aalto Ballett Essen tätig und kam Mitte 2010 als Solotänzer in die Essener Tanzcompagnie unter der Leitung von Ben Van Cauwenbergh. Zuvor war er als Solist an der Staatsoper Sofia, am Theater Altenburg-Gera und an der Deutschen Oper am Rhein engagiert. Er arbeitete u. a. mit Choreografen wie Mats Ek, John Neumeier, Hans van Manen, Birgit Scherzer, Petr Zuska, Jiří Kylián, Ohad Naharin und Heinz Spoerli. In Essen stellte er sich ab 2010 mit „Nuvole bianche“ und „Embodiment“ im Rahmen der Reihe „PTAH – Junge Choreograf*innen“ auch als Choreograf vor. Es folgten „Frequencies“ im Rahmen des Tanzabends „Vibrations“ in der Essener Philharmonie und in der Spielzeit 2017/2018 gemeinsam mit Denis Untila die Choreografie „Moving Colours“ – ein abendfüllendes Stück im Aalto-Theater. Seine Kreation „Many a moon“ wurde im Rahmen von „Noverre: Junge Choreografen 2019“ mit dem Stuttgarter Ballett aufgeführt. Für den Charlie Chaplin-Abend „Smile“ zeichnet er als Co-Choreograf neben Ben Van Cauwenbergh verantwortlich. Und für den vierteiligen Abend „Last“ kreierte er „In-Between“.In derwird Marek Tůma mit seiner über 20-jährigen Erfahrung als Manager die Ballett-Companie administrativ leiten und zum Beispiel die Akquise von Gast-Choreografen und Produktionen übernehmen.Armen Hakobyan wird als Haus-Choreograf des Aalto Ballett Essen die künstlerische Ausrichtung der Compagnie prägen und für den künstlerisch-personellen Bereich verantwortlich sein.