Der Renaissance-Komponistschuf mit seinem Requiem eines der eindrucksvollsten Vokalwerke des 17. Jahrhunderts. In derkommt die „Missa pro defunctis" (Messe für die Verstorbenen), so der ursprüngliche Titel, im Passionskonzert amin erstklassiger Besetzung zur Aufführung. Zu Gast ist das preisgekrönte, auf Alte Musik spezialisierte Blasensemble. Acht ausgesuchte Gesangssolist*innen übernehmen die Vokalpartien des anspruchsvollen, achtstimmigen Satzes. Cavalli, Schüler von Claudio Monteverdi sowie Organist und Kapellmeister an San Marco in Venedig, schrieb sein Requiem vorausschauend für die Feierlichkeiten seines eigenen Ablebens. Die Schönheit des musikalischen Farbenreichtums mildert den Schrecken des Todes. Frieden, nicht Furcht, hallt in seinen außerordentlichen Harmonien wider. Die Capella de la Torre interpretiert Cavallis Werk auf bislang ungehörte Weise in der Kombination von Gesangsstimmen und Blasinstrumenten, die die Farbigkeit und Vielseitigkeit der Kompositionen in einem neuen Licht zeigen. Komplettiert wird das Programm mit weiteren Stücken von Cavalli sowie vonund. Die musikalische Leitung übernimmt, Mitglied und Gründerin der Capella de la Torre.