„Bye-Bye Ben“

In einer Pressekonferenz im Essener Aalto-Theater am heutigen Dienstag hat Ballettintendant Ben Van Cauwenbergh sein Programm für die Saison 2023/2024 vorgestellt, die zugleich seine letzte am Aalto Ballett Essen sein wird: Im Sommer 2024 wird der 64-Jährige nach vielen Jahren an unterschiedlichen Theatern und dann 16 Spielzeiten als Chef der Aalto-Ballettcompagnie seine Karriere beenden. Für seine letzte Spielzeit hat er mitundim Frühjahr und Frühsommer 2024 zwei Premieren geplant, die ganz im Zeichen des Abschieds stehen. Darüber hinaus wird er sechs Ballette aus dem Repertoire wieder in den Spielplan aufnehmen, von denen einige viele Jahre nicht im Aalto-Theater zu sehen waren. „Die vergangenen Jahre waren eine intensive Zeit voller Begegnungen, künstlerischer Vielfalt, herausragender Choreograf*innen und jeder Menge Tanz. Diese Fülle möchte ich dem Publikum auch in meiner Abschiedsspielzeit präsentieren und an die Highlights der vergangenen Jahre erinnern“, so der Belgier.Amkommt der vierteilige Abenderstmals im Aalto-Theater auf die Bühne. Zu sehen sein werden zwei Uraufführungen, zum einen von der aus Rumänien stammenden Choreografin Ana Maria Lucaciu und zum anderen von dem Essener Ballettmeister Armen Hakobyan, der zuvor lange als Tänzer beim Aalto-Ballett engagiert war. Ergänzt werden die beiden Kreationen der jungen Choreograf*innen durch zwei Stücke von Ben Van Cauwenbergh, die u. a. auf Kompositionen von Erwin Schulhoff basieren. So vereint „Last“ vier Werke, zwei Uraufführungen und drei Choreograf*innen zu einem Abend, der nicht zuletzt von den verschiedenen künstlerischen Handschriften und Stilen lebt.Mit der letzten Premiereamblickt der Ballettintendant zurück auf seinen Start in der Spielzeit 2008/2009 beim Aalto Ballett Essen: Der Abend ist eine Collage aus seinen erfolgreichen Tanzabenden „Tanzhommage an Queen“ und „La vie en rose“, mit denen er in der Ruhrgebietsmetropole begann. Das Besondere: Die Queen-Songs werden für diesen Abend teils neu arrangiert bzw. orchestriert und von den Essener Philharmonikern live gespielt. Für Stücke aus der Soiree française „La vie en rose“ wird der bekannte Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz Chansons von Jacque Brel interpretieren. Ein bittersüßer und auch ein bisschen nostalgischer Tanzabend.In der Abschiedsspielzeit werden noch einmal Ballette zu sehen sein, die teilweise länger nicht auf dem Programm standen, wie die Klassiker „Romeo und Julia“ (ab 28. Oktober 2023) und „Schwanensee“ (ab 2. Dezember 2023) sowie „Carmen/Boléro“ (ab 22. Februar 2024). Mit dem Chaplin-Ballettabend „Smile“ startet die Aalto-Compagnie am 9. September 2023 in die neue Saison und vier Wochen später, am 7. Oktober 2023, kommt „Giselle“ erneut zur Aufführung. Und natürlich darf ein Stück im Repertoire nicht fehlen, das seit 2009 das Publikum begeistert: die „Tanzhommage an Queen“!Daswird erstmals in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Damit will die TUP die Zusammengehörigkeit der Sparten deutlich zum Ausdruck bringen. Diese Einheit findet sich auch im neuen Erscheinungsbild der TUP, das von dem Berliner Gestalter und Kommunikationsdesigner Mario Lombardo entwickelt wurde. So werden die künstlerischen Sparten als Teile des großen Ganzen, der TUP, sichtbar und gleichzeitig dürfen die Individualität und verschiedenen künstlerischen Handschriften der Kunstgattungen strahlen. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus.Festplatz-Abonnent*innen der TUP können vom 20. Mai bis zum 9. Juni 2023 exklusiv einen Neuabschluss, einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen.Derstartet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen aman den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts., II. , II. Hagen 2, 45127 EssenMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr, Opernplatz 10, 45128 EssenDi-Sa 13:00-18:00 UhrMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 UhrT 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201Weitere Informationen unter www.theater-essen.de Choreografie: Armen Hakobyan, Ana Maria Lucaciu, Ben Van CauwenberghDramaturgie: Laura BrucknerMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Velvet QuartetChoreografie: Ben Van CauwenberghMusikalische Leitung: Wolfram-Maria MärtigGesang: Dominique HorwitzArrangements: Heribert FecklerDramaturgie: Savina KationiMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Essener PhilharmonikerChoreografie und Konzept: Ben Van CauwenberghCo-Choreografie: Armen HakobyanBühne und Kostüme: Dorin GalVideografie: Valeria LampadovaLicht: Kees TjebbesDramaturgie: Laura Bruckner, Patricia KnebelKlavier: Boris GurevichMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Schüler*innen des Fachbereichs Tanz am Gymnasium Essen-WerdenChoreografie: Ben Van CauwenberghMusikalische Leitung: Wolfram-Maria MärtigBühne und Kostüme: Dorin GalCoaching: Monique JanottaLicht: Bernd HagemeyerDramaturgie: Savina KationiMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Schüler*innen des Fachbereichs Tanz am Gymnasium Essen-Werden, Essener PhilharmonikerChoreografie: Ben Van CauwenberghMusikalische Leitung: Raoul GrüneisBühne und Kostüme: Thomas MikaLicht: Kees TjebbesMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Essener PhilharmonikerChoreografie: Ben Van CauwenberghMusikalische Leitung: Philipp ArmbrusterBühne und Kostüme: Dorin GalVideografie: Valeria LampadovaLicht: Bernd HagemeyerDramaturgie: Svenja GottsmannMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Essener PhilharmonikerChoreografie und Kostüme: Ben Van CauwenberghBühne: Dmitrij SimkinDramaturgie: Ina WraggeMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen,Schüler*innen des Fachbereichs Tanz am Gymnasium Essen-WerdenChoreografie: Ben Van CauwenberghMusikalische Leitung: Tommaso TurchettaBühne, Bildgestaltung: Dmitrij SimkinKostüme: Jérôme KaplanVideo: Frieder WeissDramaturgie: Nils SzczepanskiMit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Essener Philharmoniker