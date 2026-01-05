Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047069

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

Brahms’ Violinkonzert mit Joshua Bell und der Academy of St Martin in the Fields

Weltweit führendes Kammerorchester mit Werken von Johannes Brahms, Robert Schumann und Kevin Puts am 11. Januar, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen

(lifePR) (Essen, )
Das Violinkonzert D-Dur, op. 77 von Johannes Brahms ist für Joshua Bell ein Lieblingsstück. „Ich habe es all diese Jahre mit hunderten Dirigenten gespielt.“ Diese Musik aber gleichzeitig auch noch zu dirigieren, sei einfach „ein tolles Gefühl“. Am Sonntag, 11. Januar 2026, um 19:00 Uhr ist der US-Amerikaner, der seit fast vier Jahrzehnten als Solist um die Welt tourt und Grammy-preisgekrönt zu den führenden Geigern zählt, als Solist und Dirigent mit der Academy of St Martin in the Fields in der Philharmonie Essen zu erleben. Joshua Bell hat die Leitung der international renommierten Academy of St Martin in the Fields 2011 übernommen, von ihrem Gründer Sir Neville Marriner. Musikalisch ist er mittlerweile eine aufregende Symbiose mit dem Orchester eingegangen. Das beweist der Starvirtuose zunächst mit „Earth“, einer spirituellen Hymne an die Erde. Der Landsmann Kevin Puts hat das Stück für ihn geschrieben. Nach dem Brahms-Konzert lässt die Academy dann mit Robert Schumanns „Frühlingssinfonie“, mit der der Komponist 1841 seine erste Sinfonie komponierte, schon im kalten Januar den Lenz einmarschieren. Das Konzert ist mit dem Zusatzangebot einer Konzerteinführung für Kinder besonders für Familien geeignet. Kinder ab zehn Jahren werden während der ersten Konzerthälfte für die zweite vorbereitet, die sie dann gemeinsam mit den Eltern erleben (€ 19,50 für einen Erwachsenen und ein Kind, jeder weitere Erwachsene € 12,00, jedes weitere Kind € 7,50). Kartenreservierung erforderlich: tickets@theater-essen.de

Karten (€ 25,00-70,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.