Brahms’ Violinkonzert mit Joshua Bell und der Academy of St Martin in the Fields
Weltweit führendes Kammerorchester mit Werken von Johannes Brahms, Robert Schumann und Kevin Puts am 11. Januar, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen
Karten (€ 25,00-70,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.