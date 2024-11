„Blaue Stunde“ widmet sich dem Schicksal in der Musik

Auf der Bühne des Aalto-Theaters ist Giuseppe Verdis Oper „La forza del destino“ (Die Macht des Schicksals) derzeit in der bildgewaltigen Inszenierung von Regisseurin Sláva Daubnerová zu erleben. Ausgehend von dieser Premiere widmet sich die anstehendeamim Foyer des Aalto-Theaters den zahlreichen Zufällen, Absurditäten, (Un-)Glücksfällen und schicksalhaften Vorgängen, von denen Opern, Lieder und Instrumentalmusik erzählen. Aalto-Ensemblemitglied Astrik Khanamiryan lässt gemeinsam mit Boris Gurevich am Flügel Schicksalsmelodien von Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi erklingen. Darüber hinaus geht die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Elisabeth Schmierer von der Folkwang Universität der Künste der Frage nach, welche Rolle Zufall und Schicksal in der Oper spielen.Die Reihe „Blaue Stunde“ umfasst kleinformatige, vielgestaltige, besondere Abende außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne. Jeweils montags werden an neun ausgewählten Terminen in der laufenden Spielzeit die großen Musiktheater- und Ballettpremieren künstlerisch reflektiert – Besetzung, Inhalt und Gestaltung sind dabei jeweils unterschiedlich und beziehen sich in kreativer Auseinandersetzung auf die Themen der Opern- und Ballettpremieren. Mal in Gestalt eines Liederabends, mal als Lecture-Performance, mal als musikalisch/tänzerisch-wissenschaftliches Gesprächsformat oder als eigenständiger szenischer Abend lädt die „Blaue Stunde“ dazu ein, Ensemblemitglieder, Tänzer*innen der Compagnie, Produktionsmitwirkende und weiteres künstlerisches Personal des Aalto-Theaters kennenzulernen und die Themen der Spielzeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken.(€ 20,00 / € 10,00 ermäßigt) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de