Besetzungsänderung: Johannes Schittler statt Andreas Ottensamer

Zu einer Besetzungsänderung kommt es im 6. Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker am heutigen, sowie am morgigen, jeweils umin der Philharmonie Essen (19:30 Uhr Konzerteinführung „Die Kunst des Hörens“, 20 Uhr Konzertbeginn): Der Klarinettistmusste seinen Auftritt aufgrund eines Bandscheibenvorfalls kurzfristig absagen. Stattdessen wird, Soloklarinettist der Essener Philharmoniker, den Solopart in Carl Maria von Webers erstem Klarinettenkonzert f-Moll, op. 73 übernehmen. Unverändert bleibt auch das weitere Programm des Abends. Erleben kann man eine echte Rarität im Rahmen des Beethoven-Jahres: Unter der Leitung vonsteht der erste Satz aus10. Sinfonie auf dem Programm. Es handelt sich hierbei um eine Bearbeitung durch den englischen Musikwissenschaftlers Barry Cooper, die auf zwischen 1822 bis 1825 entstandenen Skizzen Beethovens beruht. Komplettieren wird den Abend„Große C-Dur-Sinfonie“, mit der der Komponist einen neuen Weg für die romantische Sinfonie weist.Die Essener Philharmoniker wünschen Andreas Ottensamer eine schnelle Genesung!