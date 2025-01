Zum Auftakt des neuen Jahres feiert diedie großen amerikanischen Klassiker von Gershwin bis Bernstein. Präsentiert werden die Werke amvomund der, die in der aktuellen Spielzeit ihren 50. Geburtstag feiert und in der sich die besten Studierenden deutschsprachiger Musikhochschulen versammeln. Mit gutem Grund geben sie sich den Beinamen „Zukunftsorchester“. Und so besteht das Programm ihrer Jubiläumssaison aus Werken amerikanischer Komponisten, die nach Aufbruch klingen: Aaron Coplands die Tatkraft des/der Einzelnen würdigende Fanfare, George Gershwins energiegeladene „Porgy and Bess“-Suite, William Bolcoms von hinreißendem Schwung erfülltes Concerto grosso (gemeinsam mit dem famosen Kebyart Saxofonquartett) und Leonard Bernsteins verspielt-fulminante „Candide“-Ouvertüre. Der an diese Sounds anknüpfende, in New York lebende Schweizer Daniel Schnyder komponiert ein Auftragswerk. Am Pult steht die junge, vielbeachtete Dirigentin Delyana Lazarova.(€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de