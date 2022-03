Mozart trifft auf Bruckner imam(19:30 Uhr Konzerteinführung) in der Philharmonie Essen. Prominenter Gast ist der Oboist: Nach dem gefeierten Auftritt von Andreas Ottensamer im vergangenen Sinfoniekonzert ist damit ein weiterer Solist der Berliner Philharmoniker in Essen zu erleben (der Berliner Solo-Flötist Emmanuel Pahud wird die Trilogie am 28. und 29. April beschließen). Albrecht Mayer, der zu den bekanntesten Vertreter*innen seines Instruments gehört, spielt den Solopart inMotette „Exultate, jubilate“ F-Dur (KV 165), bevor das Orchester zwei weitere Werken des Wiener Komponisten präsentieren wird: die „Maurerische Trauermusik“ c-Moll (KV 477) und das Rondo C-Dur (KV 373). Orchestraler Höhepunkt ist schließlich die Sinfonie Nr. 9 d-Moll von. Dieser scheute zunächst davor zurück, mit der Komposition seiner 9. Sinfonie zu beginnen, zog er doch eine Parallele zu dem Ableben Beethovens nach der Komposition von dessen Neunter. Seine Befürchtung sollte sich bestätigen: Obwohl ihm noch zehn Jahre für seine Komposition verblieben, schaffte es Bruckner nicht mehr, den letzten Satz zu vollenden. Die musikalische Leitung hat der junge Dirigent, designierter Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt.