Beethovens Tripelkonzert mit den Essener Philharmonikern

In ihrem ersten Sinfoniekonzert im neuen Jahr, dem insgesamt fünften der Saison, präsentieren dieunter der Leitung von Daniele Rustioni Werke dreier bedeutender deutscher Komponisten: Amin der Philharmonie Essen (19:30 Uhr Konzerteinführung im Alfried Krupp Saal) stehen„Tragische Ouvertüre“,„Tripelkonzert“ undSinfonie Nr. 4 d-Moll auf dem Programm. Aller guten Dinge sind drei: Ob Beethoven sich dieses Sprichwort zu Herzen genommen hatte, als er sein 1808 uraufgeführtes Konzert C-Dur für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester – also für gleich drei Soloinstrumente – verfasste, ist nicht überliefert. Auffällig ist, dass er hier kein gleichberechtigtes Trio nebeneinanderstellt, sondern in seiner „Ménage à trois“ die Cellopartie in den Vordergrund rückt und die Musiker nicht nur harmonisch miteinander, sondern auch kämpferisch gegeneinander antreten lässt. Für die drei Solopartien ist das niederländischezu Gast (Maria Milstein, Violine; Gideon den Herder, Violoncello; Hannes Minnaar, Klavier). Eingeleitet wird das Konzert mit der „Tragischen Ouvertüre“ von Johannes Brahms, die eigentlich keinem bestimmten Theaterstück, sondern dem Tragischen an sich zugedacht ist. Dementsprechend „weint“ das Stück, wie der Komponist meinte. Der Abend endet versöhnlich mit Robert Schumanns vierter Sinfonie, die er zum 22. Geburtstag seiner Ehefrau fertigstellte. „Wahrhaftig, meine nächste Sinfonie soll Clara heißen“, schmachtete der frischgebackene Ehemann.