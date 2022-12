Beethovens „Missa solemnis“ mit dem Collegium Vocale Gent

schuf mit seinerein meisterhaftes Chorwerk mit höchsten Ansprüchen an die Ausführenden. In den besten Händen liegt die „feierliche Messe“ nun in der Philharmonie Essen: Unter der Leitung vonkommt das Werk ammit demund demzur Aufführung. Die Solo-Partien übernehmen Eleanor Lyons (Sopran), Eva Zaïcik (Mezzosopran), Ilker Arcayürek (Tenor) und Thomas E. Bauer (Bass). Beethovens „Missa solemnis“ gilt als typisches Beispiel dafür, wie sich geistliche Musik aus ihrem liturgischen Zusammenhang löst. Das Werk erlangte eine Monumentalität, die alle Formen und Konventionen von Kirchenmusik sprengte.Der aus dem belgischen Gent stammende Philippe Herreweghe zählt zu den bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit und gehört zu den wichtigsten Protagonisten der historischen Aufführungspraxis. 1970 gründete er das Collegium Vocale Gent, das er seitdem leitet. Das Orchestre des Champs-Élysées wurde 1991 ebenfalls von Herreweghe selbst ins Leben gerufen, zur Interpretation des romantischen und vorromantischen Repertoires auf Originalinstrumenten. Außerdem ist er ein sehr gefragter Gastdirigent bei Orchestern wie dem Royal Concertgebouw Orchestra, dem Leipziger Gewandhausorchester oder dem Mahler Chamber Orchestra. In der Philharmonie Essen war Herreweghe 2015/2016 Artist in Residence und brachte unter anderem alle Beethoven-Sinfonien zur Aufführung.(€ 30,00-75,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de