Beatrice Rana spielt Robert Schumanns Klavierkonzert

schuf mit seinem Klavierkonzert a-Moll geradezu einen Inbegriff romantischer Musik. Die italienische Pianistinwird das populäre Werk nun in der Philharmonie Essen interpretieren, begleitet vomunter der Leitung von. Das Konzert am(18:30 Uhr Einführung) ist gleichzeitig der letzte Auftritt des Dirigenten im Rahmen seines diesjährigen Künstlerporträts an der Philharmonie Essen. Als weitere Werke auf dem Programm stehen „Introduction and Allegro" für Streicher, op. 47 vonsowie die Sinfonie Nr. 6 D-Dur, op. 60 von. Im Anschluss an das Konzert im Alfried Krupp Saal ist Sir Antonio Pappano dann noch mit einer „Zugabe im Club" zu erleben: Zu diesem musikalischen Extra im Restaurant „Philharmonie Club" sind die Konzertbesucher*innen herzlich eingeladen (begrenztes Platzangebot!).Sir Antonio Pappano ist ein Kosmopolit: geboren in London, Sohn italienischer Eltern, Studium in den USA. Seit 2002 ist er musikalischer Leiter der Royal Opera in London und ab der kommenden Saison Chefdirigent des London Symphony Orchestra. Von 2005 bis 2023 war er Chefdirigent und ist jetzt Ehrendirigent der Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma. Als Gast ist er weltweit gefragt, ob bei den Berliner Philharmonikern, dem Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam oder dem New York Philharmonic.