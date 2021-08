Bayreuth-Stars kommen zum Saisonstart nach Essen

Die Crème de la Crème der Bayreuther Festspiele kommt zum Auftakt der neuen Spielzeit 2021/2022 in die: Amwird nebenund demmit dem Tenoreiner der großem Gesangsstars vom Grünen Hügel der vergangenen Jahre zu Gast sein. Und mitgesellt sich noch eine international gefragte Sopranistin dazu.Die reduzierte Saalbelegung nach dem Schachbrettmuster bleibt dabei erhalten.Auf dem Programm stehen Höhepunkte aus den großen Bayreuth-Opern von Richard Wagner. So wird Klaus Florian Vogt, der das schwere Fach in Bayreuth und auf der ganzen Welt mühelos beherrscht, in seinen Paraderollen Lohengrin und Parsifal zu erleben sein. Christine Goerke, die in zwei Jahren ihr Bayreuth-Debüt als Isolde geben wird, präsentiert in Essen den fulminanten Schlussgesang der Brünnhilde aus der „Götterdämmerung“ – eine Partie, mit der sie bereits an der New Yorker Met begeistert hat. Außerdem erklingen bekannte Orchester-Passagen aus den genannten Opern sowie aus der „Walküre“.Andris Nelsons ist Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra und Gewandhauskapellmeister des Gewandhausorchesters Leipzig. Weltweit gefragt ist er regelmäßig bei den Berliner und Wiener Philharmonikern, beim Royal Concertgebouw Orchestra und bei vielen weiteren internationalen Klangkörpern. Nach seinem ersten Bayreuther Engagement mit „Lohengrin“ von 2010 bis 2014 kehrt er in diesem Sommer für ein großes Highlight-Konzert auf den Grünen Hügel zurück. Klaus Florian Vogt ist dort längst ein alter Bekannter: Mit Walther von Stolzing, Lohengrin, Parsifal und Siegmund übernahm er dort seit 2007 wichtige Tenorpartien und ist darüber hinaus an allen großen Opernhäusern auf der ganzen Welt zu erleben. Das gilt auch für Christine Goerke, die in New York ebenso bewundert wird wie an der Mailänder Scala oder dem Royal Opera House Covent Garden.Einlassbedingungen: Der Besuch des Konzertes ist nur für nachweislich vollständig Geimpfte oder Genesene sowie mit einem bestätigten negativen Schnelltest möglich („3G-Regel“). Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske ist im gesamten Gebäude außer am Sitzplatz notwendig.Gastronomisches Angebot: Vor Konzertbeginn und in der Pause werden Getränke an Stehtischen in den Foyers sowie an Sitztischen im RWE Pavillon serviert (keine Selbstbedienung!). Eine Platzreservierung und Getränkebestellung ist bereits vor Veranstaltungsbeginn beim Servicepersonal vor Ort notwendig. Das Restaurant „Philharmonie Club“ ist vor dem Konzert ab 17:30 Uhr geöffnet. Um Reservierung wird gebeten unter info@philharmonieclub-essen.de oder Tel. 0201/81 228 610.