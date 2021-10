Auf der Spur der Klänge: Workshop für Kinder und Jugendliche

Wo entsteht eigentlich der Klang? Wie kommt der Klang zu uns und in uns hinein? Wann wird ein Klang zu Musik? Diesen Fragen geht der Workshop „Klang-Welt und Klang-Ich“ für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren am Montag, 1. November (Allerheiligen), von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Philharmonie Essen auf den Grund. Mit spannenden Klang- und Bewegungsspielen begeben sich die Teilnehmer*innen auf eine Forschungsreise ins „Innere“ der Instrumente und in das eigene Innere. Vielleicht gelingt es ja, in der kleinen anschließenden Performance im „Ein-Klang“ zu schwingen. Der Workshop findet im Rahmen des Festivals für Neue Musik NOW! statt, bei dem es unter dem Titel „Mikrokosmos – Makrokosmos“ um Klänge im Kleinen und ganz Großen geht. Chaya Zhao (Saiteninstrumente und Stimme) und Benjamin Leuschner (Saiteninstrumente und Regie) übernehmen die Leitung.

