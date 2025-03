Arild Andersen Trio gibt Jazz-Konzert im Grillo-Theater

Als Altmeister des Nordic Jazz und ECM-Künstler der ersten Stunde zählt der Norweger Arild Andersen zu den führenden Kontrabassisten in Europa. Er spielte mit zahlreichen US-Größen, war um 1970 Mitglied im Jan Garbarek Quartet, gründete mit Nils Petter Molvær die Gruppe Masqualero und leitet seit Jahrzehnten eigene Bands. Sein Trio mit dem energiegeladenen Drummer Thomas Strønen und dem facettenreichen Tenorsaxofonisten Tommy Smith ist beim nächsten „Jazz in Essen“-Konzert am(Theaterplatz 11) mit dem Programm „In-House Science“ zu erleben. Das Publikum darf sich auf eine der aufregendsten Kleingruppen im aktuellen Jazz freuen, die besonders live auf der Bühne ihre wahre Energie entfesselt.Das Schauspiel Essen versteht sich als Plattform für unterschiedliche Künstler*innen aus anderen Sparten sowie für Akteur*innen der Stadtgesellschaft und hostet verschiedene Reihen, so auch „Jazz in Essen“.