Alban Bergs Oper „Wozzeck“ kehrt auf die Aalto-Bühne zurück

Alban Bergs Operwar das bildgewaltige Finale der vergangenen Saison am Aalto Musiktheater. Jetzt kehrt das Werk für drei Vorstellungen auf die Essener Bühne zurück: Am 21. und 29. September sowie am 18. Oktober ist die intensive Inszenierung von Martin G. Berger, „FAUST“-Preisträger von 2020, im Aalto-Theater zu erleben. Die Partie des „Wozzeck“ übernimmt wie in der Premierenserie Aalto-Bariton Heiko Trinsinger, Marie wird erneut von Deirdre Angenent verkörpert. Die musikalische Leitung hat Daniel Cohen, Generalmusikdirektor des Staatstheaters Darmstadt.Alban Berg schuf mit seinem in Musik gefassten Sozial- und Seelendrama ein Schlüsselwerk der Moderne. „Der Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt Einem, wenn man hinunterschaut“, meint Wozzeck in der Oper und spricht damit aus, was vielen Menschen 1925, sieben Jahre nach Beendigung des Ersten Weltkriegs, bei der Uraufführung des Werks aus der Seele gesprochen haben muss. Wozzeck lebt in ausbeuterischen, prekären Verhältnissen und ist auf die Gunst anderer angewiesen. Für die Versorgung von Marie und dem gemeinsamen Kind gibt Wozzeck all das Wenige, das er hat. Die Gesellschaft ist abgestumpft, (nicht nur physisch) gewaltsam und erdrückend. Wozzeck, der es für unmöglich hält, dem Schicksal der „armen Leut“ zu entfliehen, wird von Wahnvorstellungen geplagt, die ihn mit anderen Augen auf das Leben blicken lassen und zum Handeln zwingen.(€ 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de