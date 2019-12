Pressemitteilung BoxID: 780834 (Theater und Philharmonie Essen GmbH)

Aalto plus: Kinderbetreuung zu "Nabucco"

Angebot am Sonntag, 5. Januar 2020, ab 16:30 Uhr. Reservierung erforderlich.



Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ kehrt am Sonntag, 5. Januar 2020, um 16:30 Uhr zurück auf die Bühne des Aalto-Musiktheaters. Für Familien gibt es an diesem Nachmittag das Angebot „Aalto plus“: Kinder ab 4 Jahren werden parallel zur Vorstellung betreut. Während die Erwachsenen Verdis frühes Meisterwerk mit dem weltberühmten Gefangenenchor besuchen, können die Kinder einen Blick hinter die Kulissen werfen und mit Bastel-, Mal- und Spielerlebnissen der Geschichte und den grundlegenden Ideen der Inszenierung nachspüren. Betreut werden die Kinder von einer ausgebildeten Erzieherin und einer Theaterpädagogin. Ist die Vorstellung vorbei, hat man am Abend Zeit, sich über einen gemeinsamen Theaterbesuch in ganz unterschiedlicher Weise auszutauschen. Treffpunkt ist ab 16:00 Uhr in der Garderobenhalle des Aalto-Theaters. Reservierung unter T 02 01 81 22-200, weitere Informationen unter T 02 01 81 22-226. Der Preis beträgt € 6,60 pro Kind.

