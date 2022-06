Aalto-Theater startet mit Wagners "Tannhäuser" in die Spielzeit

Tannhäuser – ein ewig Suchender, ein ruhelos Getriebener:sollte die Beschäftigung mit seinem revolutionären Titelhelden bis zu seinem Tode nicht loslassen. Das Aalto-Musiktheater zeigt die romantische Operamals erste Premiere der neuen Spielzeit. Die Saison 2022/2023 ist die erste der neuen Intendantin Dr. Merle Fahrholz, die Premieren wurden noch von ihrem Vorgänger Hein Mulders geplant. Regie führt, der in Essen bereits mit seinen spannenden Deutungen von Glucks „Orfeo|Euridice“ und zuletzt mit Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ für Aufmerksamkeit sorgte. Der zweimalig für den FAUST-Preis nominierte Regisseur zeigt Tannhäuser als Künstler, der sich auf eine Reise durch die Zeit und durch die Kunstgeschichte begibt und der sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart mit seiner Kunst revolutioniert und gesellschaftliche Konzepte infrage stellt. Die musikalische Leitung hat GeneralmusikdirektorIm Mittelpunkt von Richard Wagners 1845 in Dresden uraufgeführter Oper steht der mittelalterliche Minnesänger Tannhäuser: Nachdem er im Venusberg die Welt aus Lust und Sex im Überdruss genossen hat, treibt es den rastlosen Künstler weiter. Doch sein Weg führt ihn geradewegs zurück zur Wartburg, wo er auf Elisabeth trifft, die er zuvor verlassen hatte und die ihn noch immer liebt. Ein Sängerwettstreit erweckt seine Neugier. Als alle Teilnehmer jedoch das immer gleiche Ideal der hohen Minne besingen, platzt Tannhäuser schließlich der Kragen: Er stimmt ein Loblied auf Venus an und bricht damit alle Regeln der Kunst und Gesellschaft. Ein Streit eskaliert, der Tannhäuser fast das Leben kostet. Nur durch die Fürsprache Elisabeths wird ihm zugestanden, sich mit einem Pilgerzug nach Rom zu begeben. Doch Tannhäuser ist nicht zum Büßen geboren …Tomáš Netopil |Pia Dederichs, Lena Schmid |Vincent StefanKlaas-Jan de Groot |Svenja Gottsmann, Patricia KnebelDaniel Johansson |Karl-Heinz LehnerDaniela Köhler |Deirdre AngenentHeiko Trinsinger |Albrecht KludszuweitAndrei Nicoara |Christopher HochstuhlBart Driessen |Mercy Malieloa |KinderchorOpernchor des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerSamstag, 24. September 2022, 18:00 Uhr, Aalto-Theater28. September; 1., 16. Oktober; 6., 27. November; 1., 16., 22. Dezember 2022; 7. Januar 2023Sonntag, 4. September 2022, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 23. September 2022, 16:30 Uhr, Aalto-Cafeteria28. September und 16. Oktober 2022, Aalto-Cafeteria30 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de