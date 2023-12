Aalto-Theater feiert Jahreswechsel mit großer Silvesterparty

Mit viel Musik und einem Silvesterbüffet feiert das Aalto Musiktheater den anstehenden Jahreswechsel: Am 31. Dezember 2023 gibt es nach längerer Pause endlich wieder eine Silvesterparty. Beginn ist um 22:00 Uhr, also direkt nach der Musical-Vorstellung von „My Fair Lady“ im Aalto-Theater (bereits ausverkauft) und dem Silvesterkonzert „Goldene Operette“ in der Philharmonie Essen (Karten sind noch erhältlich, Beginn: 20:00 Uhr). Das musikalische Programm ist reichhaltig: Nach Vorstellungsende verwandelt zunächst eine Spezialausgabe der beliebten Reihe „Jazz im Aalto“ das Foyer in einen Jazz-Club – kurz vor Jahreswechsel wird hier noch einmal gejazzt und gejammt, was das Zeug hält. Nach Mitternacht wird das neue Jahr 2024 dann mit lateinamerikanischen Klängen und mitreißenden Rhythmen begrüßt, wenn die Combo Kontraste Latino auf der großen Bühne des Aalto-Theaters zum Tanz einlädt. Und während DJ Haptik anschließend auf der Aalto-Bühne auflegt, lässt sich der Jahreswechsel im Foyer mit einem Pianisten am Barpiano in entspannt-loungiger Atmosphäre ausklingen.Zum Silvester-Angebot gehört ein Fingerfood-Büffet, das unter anderem Gamba auf Asia-Reissalat, mediterran mariniertes Poulardenfilet oder vegan gefüllte Weinblätter mit frittierter Minze enthält. Nicht fehlen darf natürlich der Sekt zum Jahreswechsel.inkl. Büffet und Piccolo zum Jahreswechsel kosten € 79,00 und sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Karten für das Silvesterkonzert in der Philharmonie (€ 30,00-75,00) und für die Vorstellung „My Fair Lady“ (ausverkauft) müssen separat gekauft werden.