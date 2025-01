Aalto Musiktheater zeigt den Opernthriller „The Listeners“ von Missy Mazzoli als deutsche Erstaufführung

Als deutsche Erstaufführung präsentiert das Aalto Musiktheater die Opervon. Die US-amerikanische Komponistin gehört zu den gefeierten Stars der angloamerikanischen Klassik-Szene, sie war 2024 für zwei Grammys nominiert und hat bereits den zweiten Kompositionsauftrag der Metropolitan Opera New York erhalten. Missy Mazzolis musikalischer Stil verknüpft verschiedene Genres miteinander. „The Listeners“, uraufgeführt 2022 an der Norwegischen Oper, ist ein Werk über die Suche nach unserem Selbst und unserem Weg im Leben, aber auch über das unbedingte Verlangen der Menschen dazu zu gehören, die Angst davor als Außenseiter abseits von zwischenmenschlicher Gemeinschaft zu stehen. Die Premiere findet amim Aalto-Theater statt.Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist ein permanenter Brummton, der als physikalisches Phänomen in der realen Welt existiert. In „The Listeners“ ist es die Hauptprotagonistin Claire (gesungen von der Sopranistin Betsy Horne), der dieses Brummen (Englisch: „Hum“) schlaflose Nächte bereitet und sie in den Wahnsinn treibt. Mit ihrem Schüler Kyle (Aljoscha Lennert), der dieses Geräusch ebenfalls wahrnimmt, besucht sie das Haus von Howard Bard (Heiko Trinsinger), einem charismatischen Philosophen, der auch anderen darunter leidenden Menschen angeblich geholfen hat. Claire wird von Howard und der Gruppe der „Listeners“ warm empfangen: endlich eine Familie, die sie versteht und ihr zuhört. Und Claire lernt dabei, das unerklärliche Summen und seine immer wachsenden Kräfte zu akzeptieren. Doch sobald die Treffen der „Listeners“ einen sektenähnlichen Charakter bekommen, gerät die Situation allmählich außer Kontrolle.„The Listeners“ ist ein zeitaktuelles Stück, das von der Opern- und Schauspielregisseurinumgesetzt wird, die zuletzt u. a. am Thalia Theater Hamburg sowie der Staatsoper Stuttgart arbeitete. Gemeinsam mit der Bühnenbildnerinhat sie einen Raum für den Brummton selbst und für Claires emotionalen Zustand entworfen. Für das Bühnenbild ließ sich Connan von den verschiedenen Gefühlen inspirieren, die der Brummton bei den „Listeners“ auslösen kann, während die spannende Videografie voneine zentrale Rolle spielt. Die musikalische Leitung übernimmt GeneralmusikdirektorAndrea Sanguineti/Wolfram-Maria Märtig |Anna-Sophie MahlerKatrin Connan |Pascale Martin |Paul Grilj |Georg LendorffKlaas-Jan de Groot |Ivan Estegneev |Savina KationiBesetzung:Betsy Horne |Mandla Mndebele |Lisa WittigAljoscha Lennert |Heiko Trinsinger |Deirdre AngenentTobias Greenhalgh |Karel Martin Ludvik |Ivan Estegneev Opernchor des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerSamstag, 25. Januar 2025, 19:00 Uhr, Aalto-Theater01., 09., 28. Februar; 08., 22. März 2025 Einführung jeweils 45 Minuten der VorstellungSamstag, 01. Februar 2025, Aalto-CafeteriaMontag, 24. Januar 2025, 19:30 Uhr, Aalto-Theater, Foyer(Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto- Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.