Aalto Musiktheater sucht junge Statist*innen für Opernpremiere „Die Fritjof-Saga“

Casting am 09. Dezember. Proben beginnen am 10. Dezember. Premiere: 07. Februar 2026

Das Aalto Musiktheater sucht Statist*innen für die Oper „Die Fritjof-Saga“, die ab dem 07. Februar 2026 als szenische Uraufführung am Aalto-Theater zu erleben sein wird. Gesucht werden zum einen sieben junge Herren im Alter von 17 bis 30 Jahren. Sie sollten sportlich sein und können gerne Erfahrungen im Parkourlauf oder in einer Kampf- oder Schwertkunst vorweisen. In der Oper werden sie als unheimliche Wesen, sogenannte Hexen, sowie als Wikinger auftreten und in unterschiedlichen Szenen mit freiem Oberkörper zu sehen sein.

Außerdem werden zwei Teenagerinnen und zwei Teenager im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gesucht. In der Inszenierung werden sie das Liebespaar Ingeborg und Fritjof darstellen, daher können die Jugendlichen auch privat in einer Beziehung sein, das ist allerdings keine notwendige Voraussetzung.

Interessierte sind herzlich zu einem Casting am Dienstag, 09. Dezember, um 18:00 Uhr im Aalto-Theater (Treffpunkt Haupteingang) eingeladen. Um vorherige Anmeldung inkl. Foto und kurze Angaben zur Person wird gebeten bei Christian Komorowski (Leiter der Statisterie), christian.komorowski@tup-online.de, T 0176 97 79 09 89 (auch als WhatsApp-Nachricht möglich).

Für den weiteren Verlauf ist die regelmäßige Teilnahme an Proben erforderlich, die ab dem 10. Dezember in der Regel ab 18:00 Uhr stattfinden. Die insgesamt sieben Vorstellungen finden vom 07. Februar bis 09. April 2026 im Aalto-Theater statt. Die Mitwirkung als Statist*in vergütet das Aalto Musiktheater mit einer Aufwandsentschädigung.

„Die Fritjof-Saga“ ist eine Oper von Elfrida Andrée nach einem Libretto von Selma Lagerlöf („Nils Holgersson“). Am Aalto-Theater erlebt das zum Ende des 19. Jahrhunderts komponierte Stück seine szenische Uraufführung. Die Handlung spielt in der Zeit der Wikinger und greift eine altnordische Sage auf. Musikalische Leitung: Wolfram-Maria Märtig; Inszenierung: Anika Rutkofsky

