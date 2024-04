Aalto Musiktheater macht mit neuem Komponistinnenfestival „her:voice“ das musikalische Schaffen von Frauen sichtbar

Mit dem neuen Festivalmacht das Aalto Musiktheater das musikalische Schaffen von Frauen in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar. Die erste Ausgabe vomwidmet sich in Opernvorstellungen, Konzerten und einem Symposion dem Schaffen von Louise Bertin, Lera Auerbach, Missy Mazzoli, Florence B. Price, Clara Schuman und weiteren. „Mit her:voice bieten wir in Essen die einmalige Gelegenheit, einige spannende Werke von Komponistinnen unterschiedlicher Epochen in wenigen Tagen konzentriert auf der Opernbühne, dem Konzertpodium sowie im kammermusikalischen Format zu entdecken und in einem reichhaltigen Begleitprogramm die dahinterstehenden Persönlichkeiten kennenzulernen“, erläutert, Intendantin des Aalto Musiktheaters und der Essener Philharmoniker.Zu den in Vergessenheit geratenen Werken gehört die Opervon Louise Bertin (1805-1877), die nach fast 200 Jahren nun unter großem Jubel am Aalto-Theater wieder szenisch auf die Bühne gebracht wurde. Sie ist im Rahmen von her:voice amzu erleben. Flankiert wird die Vorstellung von einem Einführungsvortrag von Andreas Jacob, Rektor der Folkwang Universität der Künste () und einer Sonderausgabe der Reihe). Die Essener Philharmoniker präsentieren in ihrem) die Komponistin und Pianistin Lera Auerbach (*1973), die ihr eigenes Klavierkonzert interpretieren wird, sowie zwei US-amerikanische Künstlerinnen, die für eine sehr vielfältig ausgerichtete Musik stehen: Florence B. Price (1887-1953) und Missy Mazzoli (*1980). Letztere ist im anglo-amerikanischen Musikleben eine gefeierte Künstlerin mit Kompositionsaufträgen u. a. für die Metropolitan Opera in New York und mehreren Grammy-Nominierungen. Einen Ausflug ins Italien des 17. Jahrhunderts zu Barbara Strozzi (1619-1677) und Francesca Caccini (1587-1640) unternehmenund ihr Ensemble L’Arpeggiata mit dem Programm „Drama Queens“ (). Doch auch Kompositionen für Kammermusik-Besetzung kommen im Zuge des Festivals zu Gehör, so beim Gesprächskonzert zum Schaffen, bei dem mit der Pianistin Heike-Angela Moser eine direkte Nachfahrin Clara und Robert Schumanns Werke am Klavier erklingen lässt (). Diese beiden Programmpunkte finden in Kooperation mit der Philharmonie Essen statt. Auf eine Zeitreise ins Frankreich des 19. und 20. Jahrhunderts wiederum lädt eine von Solist*innen des Aalto-Ensembles gestaltetemit Werken von Louise Bertin, Lili Boulanger, Augusta Holmès, Germaine Tailleferre und Pauline Viardot ein ().Im Zusammenspiel von Theorie und Praxis bietet sich neben den künstlerischen Beiträgen inGelegenheit zum Austausch mit namhaften Kunstschaffenden wie Karen Stone (Opera Europa), Martin G. Berger (Regisseur), Tatjana Gürbaca (Regisseurin) sowie Wissenschaftler*innen, darunter Inga Mai Groote (Universität Zürich), Kordula Knaus (Universität Bayreuth), Nicole K. Strohmann (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz), Antje Tumat (Universität Paderborn) und Melanie Unseld (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).Einen weiteren Einblick in das Schaffen komponierender Frauen erhält das Publikum mit Augusta Holmès’ (1847-1903) Oper, die im Opernhaus Dortmund den Bogen zum dort parallel stattfindenden Wagner-Kosmos schlägt (). In diesem Kontext ist im Aalto-Theater wiederum Richard Wagnersin der legendären Inszenierung von Barrie Kosky mit Catherine Foster und Bryan Register in den Titelrollen zu erleben ().19:30 UhrAnu Tali, DirigentinLera Auerbach, KlavierWibke Gerking, ModerationEssener PhilharmonikerWerke von Florence Beatrice Price, Lera Auerbach und Missy MazzoliPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalEinführung 30 Minuten vor dem Konzert14:00 UhrKeynote „Komponistinnen im Opernrepertoire. Ein historischer Überblick“mit Melanie UnseldAalto-Theater, Cafeteria15:15 Uhrmit Lera Auerbach und Anu TaliEduardo Rodríguez Romanos, KontrabassSavina Kationi, Moderation16:45 UhrGesprächsrunde zu Florence B. Price und Missy Mazzolimit Antje Tumat, Arno Lücker u.a.Stefan Keim, ModerationAalto-Theater, Foyer19:30 UhrWerke von Florence Beatrice Price, Lera Auerbach und Missy MazzoliPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalEinführung 30 Minuten vor dem Konzert11:00 UhrVorträge zu den sozialen Bedingungen für Komponistinnen in Frankreich des 19. Jh., Weiblichkeit und Kunst bei Richard Wagner sowie Louise Bertins „La Esmeralda“mit Nicole K. Strohmann, Kordula Knaus und Inga Mai GrooteAalto-Theater, Cafeteria14:00 UhrGesprächsrunde „Jenseits des Kanons“mit Kerstin Schüssler-Bach, Helmut Seidenbusch, Karen Stone, Tatjana Gürbaca und Martin G. BergerHannah Schmidt, ModerationAalto-Theater, Foyer16:00 UhrWerke von Clara Schumann, Robert SchumannBirgit Seibt, ViolineIstván Alexander Gaal, CelloHeike-Angela Moser, KlavierAnja Renczikowski, ModerationPhilharmonie Essen, RWE Pavillon18:00 UhrOpera semiseria in vier Akten von Louise Bertin17:00 Uhr EinführungsvortragAalto-Theater21:00 Uhr„Fausto – Mein schönes Fräulein, darf ich’s wagen?“mit Marie-Helen Joël und ihren GästenAalto-Theater, Cafeteria11:00 UhrLisa Wittig, Nataliia Kukhar und Baurzhan Anderzhanov, GesangAtsuko Ota, KlavierPatricia Knebel, ModerationAalto-Theater, Foyer17:00 Uhr„Drama Queens“Philharmonie Essen, Alfried Krupp SaalAußerdem:19:30 UhrLyrisches Drama von Augusta Holmès18:45 Uhr EinführungOpernhaus Dortmund16:30 UhrMusikdrama in drei Aufzügen von Richard Wagner15:45 Uhr EinführungAalto-Theaterfür alle Veranstaltungen im Aalto-Theater und in der Philharmonie Essen sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de . Der Eintritt zu den Symposien ist frei.Karten für „La Montagne Noire“ im Opernhaus Dortmund unter www.theaterdo.de