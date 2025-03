Aalto Musiktheater macht mit dem Komponistinnenfestival her:voice zum zweiten Mal das musikalische Schaffen von Frauen sichtbar

Mit dem Festivalmacht das Aalto Musiktheater erneut das musikalische Schaffen von Komponistinnen in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar. Vomgibt es die Möglichkeit, zahlreiche Werke bekannter und unbekannter Frauen auf der Opern- und Konzertbühne zu erleben. Zudem bieten Gesprächskonzerte, Vorträge und Podiumsdiskussionen Hintergründiges zu ihrem Leben und Schaffen. Die zweite Ausgabe des von Intendantin Dr. Merle Fahrholz initiierten Festivals legt einen Fokus auf(1879-1964) und1980), deren Oper „The Listeners“ derzeit als deutsche Erstaufführung am Aalto Musiktheater zu sehen ist. Die US-amerikanische Komponistin wird selbst anwesend sein und in einem Gesprächskonzert amüber ihre Arbeit sprechen. Mit der Ausstellungim Museum Folkwang () sowie einer Aufführung der Opervon Kaija Saariaho am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen () lädt das Aalto Musiktheater darüber hinaus zu bereichernden Entdeckungen außerhalb des Programms der Theater und Philharmonie Essen ein.Das kompositorische Schaffen von Alma Mahler spielt zunächstameine Rolle, wenn ihre „Fünf Lieder“ in einer Bearbeitung für Alt (Solistin: Bettina Ranch) und Orchester von Jorma Panula zur Aufführung kommen. Zudem erklingen Werke der Komponistinnen Anna Clyne (1980), Kaija Saariaho (1952-2023) und Charlotte Sohy (1887-1955). Die musikalische Leitung hat die aus Taiwan stammende Dirigentin Yi-Chen Lin. Weitere Lieder von Alma Mahler werden dann unter dem Titelamim RWE Pavillon der Philharmonie Essen vorgestellt. In diesem Kammerkonzert stehen außerdem Werke ihrer Zeitgenossinnen Evelyn Faltis (1887-1937) und Mathilde Kralik von Meyerswalden (1857-1944) auf dem Programm. Wer weitere Details über die Komponistin Alma Mahler-Werfel vor dem Hintergrund des damaligen Komponistinnen-Biotops Wien erfahren möchte, hat dazu die Gelegenheit bei einemder Musikwissenschaftlerin Annkatrin Babbe amin der Aalto-Cafeteria Das Leben und Wirken Alma Mahler-Werfels sind darüber hinaus Gegenstand der Themenreihe), für die sich die Theater und Philharmonie Essen mit dem Museum Folkwang, der Folkwang Universität der Künste und der Alten Synagoge Essen auf kreative Weise zusammengeschlossen hat.Die zweite Schwerpunkt-Komponistin des Festivals, Missy Mazzoli, fokussiert das Aalto Musiktheater mit einer Vorstellung ihrer Oper, die amin Essen ihre deutsche Erstaufführung feiern konnte und amim Rahmen von her:voice letztmalig auf die Essener Bühne kommt. Bereits eine Stunde vor Beginn ist die Komponistin im Einführungsgespräch persönlich zu erleben. Im Anschluss an die Vorstellung umin der Aalto-Cafeteria gibt Missy Mazzoli dann in einem Gesprächskonzert unter dem Titel „Hörst du es auch?“ weitere Einblicke in ihre Arbeit. Musikalisch lädt der Abend dazu ein, mit Kompositionen für Streichquartett (Mitglieder der Essener Philharmoniker) und einer Arie aus Mazzolis erster Oper „Breaking the Waves“ (Aalto-Sopranistin Christina Clark) weitere Facetten der US-Amerikanerin kennenzulernen.Einen Bogen zur vergangenen Spielzeit schlägt die Aufführung der Oper) von Louise Bertin, die bei der ersten Ausgabe von her:voice im Fokus stand. Vom Fachmagazin „Opernwelt“ wurde das am Aalto Musiktheater erstmals in Deutschland gezeigte Stück zur „Wiederentdeckung des Jahres“ gekürt.Auf humorvolle Art widmet sich der musikalische Krimidem berühmten Komponist*innen-Paar amim Aalto-Foyer.In zwei weiteren Konzerten hat das Publikum die Gelegenheit, das kompositorische Schaffen von Frauen kennenzulernen. Um das Leben und Werk von(1887-1955), die ihre Werke unter dem Männernamen „Charles“ veröffentlichte, um überhaupt eine Aufführungschance zu haben, dreht sich ein Gesprächskonzert amim Foyer des Aalto-Theaters. Ausgangspunkt ist ihre Sinfonie „La grande guerre“, die auf dem Programm des Sinfoniekonzerts VIII der Essener Philharmoniker steht.Um das Thema „Engel“ dreht sich ein Konzert amin der Philharmonie Essen. Das in Belgien beheimatetepräsentiert gemeinsam mit der Mezzosopranistin Lucile Richardot das Programm „Seraphim“, das von der Renaissance bis zur Gegenwart reicht. Im Zusammenspiel von Theorie und Praxis bietet sich neben den künstlerischen Beiträgen inGelegenheit zum Austausch mit namhaften Kunstschaffenden wie Missy Mazzoli (Komponistin), Aleksi Barrière (Librettist) und Anna-Sophie Mahler (Regisseurin) sowie den Wissenschaftler*innen Melanie Unseld (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Annkatrin Babbe (Alban Berg Stiftung Wien), Louis Delpech (Hochschule für Musik und Theater Hamburg), Inga Mai Groote (Universität Zürich), Vincenzina Ottomano (Università Ca' Foscari Venezia), Elisabeth van Treeck (Kunstuniversität Graz), Stefan Jena (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Chander VanderHart (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Lydia Grün (Hochschule für Musik und Theater München) und Kerstin Schüssler-Bach (Verlag Boosey & Hawkes).Im Nachklang zur ersten Ausgabe des Festivals her:voice ist eine Dokumentation im Hollitzer-Verlag erschienen (Herausgeberinnen: Merle Fahrholz und Melanie Unseld), die zum Preis von € 40,00 im offiziellen Handel sowie im Rahmen des anstehenden Festivals im Aalto-Theater erhältlich ist. 