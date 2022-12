Aalto-Musiktheater lädt zum Adventssingen mit dem Opernchor ein

„O du fröhliche“ und mehr am Freitag, 9. Dezember, um 16:30 Uhr im Foyer. Eintritt frei

Zwei Wochen vor Weihnachten wird es langsam Zeit, sich für die Festtage einzusingen. Das Aalto-Musiktheater bietet die beste Gelegenheit dazu und lädt am Freitag, 9. Dezember, um 16:30 Uhr zu einem gemeinsamen Adventssingen ein. Unter der Leitung von Chordirektor Klaas-Jan de Groot kann das Publikum im Foyer des Aalto-Theaters in bekannte Hits wie „Fröhliche Weihnacht überall“ und „O du fröhliche“ einstimmen. Aber auch wer einfach nur entspannt zuhören möchte, ist genau richtig: Der Opernchor des Aalto-Theaters lässt es sich nicht nehmen, das Programm stimmgewaltig zu bereichern. Freuen darf man sich zudem auf einige kleinere Formationen des Chores, darunter das Vokal-Quartett Essen und das Essener Frauen Consort. Und für die amüsanten Momente sorgen weihnachtliche Geschichten für die ganze Familie. Durch den adventlichen Nachmittag führen wird Viola Michalski, Theaterpädagogin am Aalto-Theater.



Der Eintritt ist frei. Kostenfreie Tickets sind vor Ort erhältlich, so lange der Vorrat reicht. Einlass ab 16:00 Uhr.