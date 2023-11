Aalto Musiktheater ist mit Festival in der Kreuzeskirche zu Gast

Neues ausprobieren, gewohnte Abläufe in Frage stellen, innovative Erzählformen entwickeln: Mit dem Projekt „Aalto:StartUp“ lädt das Aalto-Theater seit der vergangenen Spielzeit dazu ein, Musiktheater aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Wie das konkret aussehen kann, ist jetzt bei einemin der Essener Kreuzeskirche zu erleben. Vomkann das Publikum in fünf unterschiedlichen Formaten dabei sein, wenn ein klassisches Orchester auf eine Rockband mit Beatboxer trifft und wenn Balletttänzer*innen, Spoken-Word-Artists, Opern- und Popmusiker*innen den Kirchenraum zu ihrer Bühne machen.Die musiktheatrale Reisesorgte bereits bei ihrer Premiere in der vergangenen Spielzeit am Kopstadtplatz für spannende Einblicke und ist jetzt noch dreimal in der Kreuzeskirche zu sehen: Am Mittwoch, 06.12., um 17:00 und 19:00 Uhr sowie am Samstag, 09.12., um 12:00 Uhr gehen Oper, Beatboxing, Rock, Pop, Ballett, Orchester, Band und DJ eine spannungsvolle Liaison ein. Einepräsentiert der Verein WestStadtStory am Donnerstag, 07.12., um 18:30 Uhr. Die Ergebnisse werden zuvor in einem Workshop erarbeitet. Einen Tag später steht dann die neueste Kreation der Reihe „AaltoMobil“ auf dem Programm:heißt es am Freitag, 08.12., um 12:00 Uhr. Wie Opernarien im Jazz-Stil klingen, erfährt man am 08.12., um 16:30 Uhr mit der Formation, unter anderem mit der Aalto-Sopranistin Christina Clark. Und auch der Abschluss des Festivals hält noch einmal eine außergewöhnliche Begegnung bereit: Unter dem Titeltrifft Musik von Franz Schubert bis Wolfgang Rihm auf eine Geschichte über Werwölfe und Kannibalismus.06. bis 09. Dezember 2023Kreuzeskirche EssenKreuzeskirchstraße 16, 45127 Essen(€ 6,60 pro Veranstaltung) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de (€ 20,00 für alle Veranstaltungen) sind nur im Vorverkauf erhältlich und nicht online buchbar.