Aalto Musiktheater bringt in der Spielzeit 2026/2027 eine neue Oper der finnischen Komponistin Outi Tarkiainen zur Uraufführung

Das Essener Aalto Musiktheater freut sich, im Januar 2027 die Weltpremiere der neuen Oper „Day of Night“ der finnischen Komponistin Outi Tarkiainen präsentieren zu können. Intendantin Dr. Merle Fahrholz stellt damit nach der viel beachteten Wiederentdeckung von Louise Bertins „Fausto“ und der deutschen Erstaufführung von Missy Mazzolis „The Listeners“ die erste von ihr programmierte Uraufführung für die Essener Musiktheater-Bühne vor. „Day of Night“ ist eine Koproduktion des Aalto Musiktheaters und der Finnish National Opera, wo die Oper dann im Herbst 2027 gezeigt wird. Auf einen musikalischen Vorgeschmack muss man derweil nicht mehr allzu lange warten: Die Berliner Philharmoniker werden am 20., 21. und 22. Februar 2025 unter der Leitung der US-amerikanischen Dirigentin Marin Alsop in der Berliner Philharmonie erstmals Orchestervorspiele aus der Oper zur Aufführung bringen.



„Day of Night“ basiert auf dem gefeierten Debütroman „Halla Helle“ von Niillas Holmberg. Das Buch setzt sich den in Nordskandinavien beheimateten Sámi, dem einzigen indigenen Volk Europas, auseinander, dem Holmberg selbst angehört. Der finnisch-französische Autor Aleksi Barrière hat aus dieser Vorlage ein packendes Opernlibretto geschaffen. Mit seiner Libretto-Übersetzung und Dramaturgie zu Kaija Saariahos Oper „Innocence“ (derzeit zu erleben am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen) sorgte er zuletzt für große Aufmerksamkeit.



In ihrer zweiten Oper „Day of Night“ (nach der 2021 uraufgeführten Oper „A Room of One’s Own“) behandelt Outi Tarkiainen große Themen unserer Zeit wie Selbstbestimmung, Chancengleichheit, Umweltaktivismus sowie transkulturelle Identitätsfindung. Hierbei sieht Aalto-Intendantin Dr. Merle Fahrholz naheliegende Anknüpfungspunkte an die Situation in Essen: „Unsere Stadt definiert sich über ihre kulturelle Diversität. In Essen leben seit Generationen Menschen unterschiedlichster Herkünfte und Sozialisationen zusammen, die fortwährend ihre eigene Identität befragen. Dieser Aspekt wird in Tarkiainens Werk deutlich zum Ausdruck kommen. Zudem thematisiert die Oper den Wandel einer Region hinsichtlich Natur und Industrie, der sich auch im Ruhrgebiet beobachten lässt.“



Die Besetzung der Oper ist außergewöhnlich: Neben Opernsolist*innen, Chor und sinfonisch besetztem Orchester sind auch der traditionelle, samische Joik-Gesang Teil der Komposition. Bemerkenswert ist außerdem das mehrsprachige Libretto: „Day of Night“ wird auf Finnisch, Englisch, Deutsch, Norwegisch sowie Nord- und Südsámi aufgeführt.



Mit der Uraufführung von „Day of Night“ setzt das Aalto Musiktheater unter der Intendanz von Dr. Merle Fahrholz das Bestreben fort, dem Publikum pro Spielzeit ein Werk einer Komponistin vorzustellen. Die Aufführung ist zudem Bestandteil des in der Spielzeit 2023/2024 ins Leben gerufenen Komponistinnenfestivals „her:voice“.



Den genauen Premierentermin veröffentlicht das Aalto Musiktheater zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Programmpräsentation für die Spielzeit 2026/2027.



Gefördert vom NRW KULTURsekretariat und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen



Gefördert im Rahmen von Fonds Neues Musiktheater

