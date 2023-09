Aalto Musiktheater bietet VHS-Kurs zur Mitgestaltung einer Opernpremiere ein

Neues ausprobieren, gewohnte Abläufe in Frage stellen, innovative Erzählformen entwickeln: Mit dem Projekt „Aalto:StartUp“ lädt das Aalto-Theater seit der vergangenen Spielzeit dazu ein, Musiktheater aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Im Rahmen des Projektes besteht jetzt die Möglichkeit, eine große Opernpremiere kreativ mitzuentwickeln. Dazu bietet das Aalto Musiktheater einen Kurs an der Volkshochschule Essen an. Unter dem Titel „L’amant anonyme oder Unerwartete Wendungen – Ein partizipatives Opernprojekt im Rahmen von Aalto:StartUp“ nimmt die Aalto-Dramaturgin Sandra Paulkowsky gemeinsam mit den Kursteilnehmer*innen die Oper „L’amant anonyme oder Unerwartete Wendungen“ des französischen Komponisten Joseph Bologne (1745-1799) in den Blick, die am 16. März 2024 Premiere am Aalto-Theater feiert. Geplant sind Gespräche mit dem Regisseur Alvaro Schoeck, mit den Sänger*innen des Ensembles sowie die Entwicklung von Beiträgen für verschiedene Vermittlungsformate zur Premiere. Gegebenenfalls sind Workshop- und Probenbesuche im Aalto-Theater möglich.Der Kurs dauert vom 26. September 2023 bis zum 23. Januar 2024 (insgesamt zwölf Termine) und findet jeweils dienstags von 17:45 bis 19:15 Uhr (bis auf eine Ausnahme) in der Volkshochschule Essen statt. Die Teilnahmegebühr beträgt € 25,00. Für weitere Informationen steht Sandra Paulkowsky unter sandra.paulkowsky@tup-online.de gerne zur Verfügung. Anmeldung unter www.vhs-essen.de