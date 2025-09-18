Kontakt
Aalto Musiktheater beginnt Spielzeit mit Verdis Klassiker „Rigoletto“

Premiere am Samstag, 20. September 2025, um 19:00 Uhr im Aalto-Theater

Eine der populärsten Opern Giuseppe Verdis steht zum Start der neuen Spielzeit 2025/2026 in einer Neuproduktion auf dem Programm des Aalto Musiktheaters: „Rigoletto“ feiert am Samstag, 20. September 2025, um 19:00 Uhr Premiere auf der Bühne des Aalto-Theaters. Die Handlung der 1851 uraufgeführten Oper dreht sich um das Schicksal des titelgebenden Hofnarren: Rigoletto scherzt, pfeift auf politische Korrektheit und macht Witze auf Kosten anderer, ohne besondere Konsequenzen – bis er deswegen vom Grafen Monterone verflucht wird. Diesen Fluch nimmt Rigoletto sehr ernst – im Gegensatz zu seinem Chef, dem charmanten Herzog von Mantua, der das Leben ohne Einschränkungen zu genießen weiß: Frauen, Alkohol, Spiele, wilde Partys – alles, was ihm gerade gefällt. Gilda, die kindlich-naive Tochter Rigolettos, ist sein nächstes Opfer. Der verzweifelte Vater lässt die Entehrung Gildas nicht unbeantwortet und schmiedet Rachepläne: Er beauftragt einen Profi-Killer, um sich des Herzogs zu entledigen. Doch er weiß nicht, dass Gilda bereit ist, sich selbst für den Herzog zu opfern. Eines lernt Rigoletto auf grausame Weise: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Die aus der Ukraine stammende Regisseurin Kateryna Sokolova ließ sich in ihrem Konzept von dem viktorianischen London des Fin de Siècle inspirieren und präsentiert den bildreichen, verführerischen Rigoletto-Kosmos in seiner schwelgerischen Mischung aus Opulenz und Einsamkeit. In ihrer Inszenierung geht sie unter anderem der Frage nach, inwieweit der Mensch dem Fluch entkommen kann bzw. wie viel Unglück man sich selbst im Zuge dessen zufügt. Sokolova inszenierte bisher an zahlreichen Häusern, unter anderem am Theater an der Wien, an der Staatsoper Nürnberg und der Oper Graz. Nachdem sie sich bereits Verdis „Macbeth“ (Staatsoper Nürnberg) und „Luisa Miller“ (Luzerner Theater) widmete, nimmt sie sich nun dessen ‚Rigoletto‘ an und debütiert als Regisseurin am Aalto-Theater. Die musikalische Leitung übernehmen Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti sowie der 1. Koordinierte Kapellmeister Tommaso Turchetta.

Musikalische Leitung Andrea Sanguineti (Premiere)/Tommaso Turchetta | Inszenierung Kateryna Sokolova
Bühne Nikolaus Webern | Kostüme Constanza Meza-Lopehandía | Choreinstudierung Bernhard Schneider
Dramaturgie Savina Kationi

Duca Alejandro del Angel | Rigoletto Claudio Otelli | Sparafucile Almas Svilpa
Gilda Natalia Labourdette/Katerina von Bennigsen (Premiere) | Maddalena Liliana de Sousa
Giovanna KS. Marie-Helen Joël | Borsa Mykhailo Kushlyk | Marullo Karel Martin Ludvik
Page Marianna Giulio | Monterone Andrei Nicoara/Baurzhan Anderzhanov | Gräfin Ceprano Laura Kriese
Graf Ceprano Sono Yu

Opernchor des Aalto-Theaters | Statisterie des Aalto-Theaters | Essener Philharmoniker

Premiere Samstag, 20. September 2025, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Weitere Vorstellungen 27.09., 03.10., 08.10., 12.10., 16.10., 18.10., 23.10., 07.11., 16.11., 30.11., 27.12.2025
Einführung jeweils 45 Minuten der Vorstellung
It’s Teatime Freitag, 19. September 2025, 16:30 Uhr, Aalto-Cafeteria
Nachgespräch Sonntag, 30. November 2025, nach der Vorstellung in der Aalto-Cafeteria

Karten (Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de

Gefördert mit Mitteln aus der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Essen

