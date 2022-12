Aalto-Hexe kommt als Weihnachtsgeschenk nach Hause

Mini-Buch „Hexe Kleinlaut und der strahlende Weihnachtsbaum“ kostenfrei erhältlich

Pünktlich zum Weihnachtsfest hält das Aalto-Theater ein kleines Geschenk für alle Fans der Hexe Kleinlaut bereit und veröffentlicht eine neue Auflage des Mini-Buchs „Hexe Kleinlaut und der strahlende Weihnachtsbaum“. Mit einem Text von Marie-Helen Joël, Opernsängerin und Darstellerin der Hexe Kleinlaut am Aalto-Theater, sowie farbenfrohen Illustrationen von Designerin Marie Joel lernen die Jungen und Mädchen die Großmutter der Aalto-Hexe kennen: Kleinlaut hat nämlich ihrer Oma versprochen, Strohsterne für den Tannenbaum „herbeizuzaubern“. Während die junge Hexe in ihrer Aufregung viel Blödsinn zaubert, hatte die Großmutter wohl eher an einen schönen Bastelnachmittag mit Freundin Crizzy gedacht …



Wer Interesse an der kurzen Weihnachtsgeschichte hat, kann das Buch im „Pixi“-Format kostenlos bei der Theaterpädagogik des Aalto-Musiktheaters bestellen. Hierzu genügt eine E-Mail mit dem Betreff „Weihnachtsbuch“ und der Angabe von Name und Adresse an mariehelen.joel@tup-online.de. Der Versand wird so schnell wie möglich auf den Weg gebracht, damit das Büchlein hoffentlich noch vor Weihnachten zu Hause ankommt.