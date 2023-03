Mit gerade 27 Jahren hat Klaus Mäkela nicht wenig erreicht: seit 2020 Chefdirigent des Oslo Philharmonic, seit 2021 Musikdirektor des Orchestre de Paris, seit 2022 Künstlerischer Partner des Royal Concertgebouw Orchestra, das er dann in vier Jahren als Chefdirigent leiten wird. Dazu Gastspiele bei den Berliner Philharmonikern und weiteren Spitzenklangkörpern. Erstmals ist der Finne nun auch in derzu erleben: Ampräsentiert er mit seinemdie „Symphonie fantastique“ vonsowie das Violinkonzert d-Moll von. Den Solopart wird miteine der großen Geigenvirtuosinnen unserer Zeit interpretieren. Die Niederländerin gehört seit langem zu den großen internationalen Klassikstars, mit zahlreihen Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem New York Philharmonic oder dem London Symphony Orchestra musiziert sie seit vielen Jahren regelmäßig. In der aktuellen Saison verbindet sie mit dem Orchestre de Paris eine Künstlerinnenresidenz. Seit 2019 ist Janine Jansen Professorin für Violine an der HÉMU (Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg) Sion.(€ 30,00-85,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de