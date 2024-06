200 Schüler*innen können Herbert Grönemeyer kostenlos in Essen und Bochum erleben

Der Auftritt von Herbert Grönemeyer am Pult der Bochumer Symphoniker mit Konzerten im Anneliese Brost Musikforum Ruhr am 13. und 15. Juni 2025 sowie in der Philharmonie Essen am 14. Juni 2025 sind spektakuläre Höhepunkte der kommenden Saison 2024/2025. Der Philharmonie Essen ist es dabei ein wichtiges Anliegen, möglichst viele Menschen aller Altersgruppen zu erreichen – auch unabhängig von den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten. Marie Babette Nierenz, Intendantin der Philharmonie Essen, betont: „Gelebte musikalische Teilhabe ist eines der zentralen Anliegen der Philharmonie Essen. Unser Ziel ist es, alle Menschen in dieser Stadt zu erreichen und auch ins Ruhrgebiet auszustrahlen.“ Durch die Unterstützung der RAG-Stiftung erhalten 200 Schüler*innen aus dem mittleren Ruhrgebiet die einmalige Chance, den erfolgreichsten deutschen Musiker live zu erleben – für die beiden Auftritte in Bochum werden jeweils 50 und für das Konzert in Essen 100 Karten verschenkt. Angesprochen sind Jugendliche in besonders strukturschwachen Stadtbezirken in Herne, Gelsenkirchen, Bochum und Essen. Die Philharmonie Essen möchte durch dieses außergewöhnliche Kulturerlebnis neue Impulse im Leben der jungen Generation setzen und vor allem diejenigen unterstützen, die keine Möglichkeit haben, sich diese Kultur eigenständig zu erschließen.



Herbert Grönemeyer ist längst eine Legende: Der Musiker zählt seit über vier Jahrzehnten zu den prägenden und erfolgreichsten Popkünstlern des Landes. Mit dem Orchester seiner Heimatstadt ist er schon länger herzlich verbunden. Nun steht der vielseitige Künstler am Pult der Bochumer Symphoniker, um das zweite Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow zu dirigieren. Den virtuosen Solopart dieses hochromantischen Werks bestreitet die Weltklasse-Pianistin Anna Vinnitskaya, der die Philharmonie Essen in der Spielzeit 2024/2025 ein von der RST Beratung gefördertes Künstlerporträt widmet. Darüber hinaus präsentiert er einige Grönemeyer-Hits in sinfonischem Gewand. Und vielleicht tauscht er am Ende noch den Taktstock gegen das Mikrofon und singt einige seiner unvergleichlichen Lieder.



RWE ermöglicht Konzert in Essen und Public Listening im Stadtgarten



Wer keine Karten mehr ergattert, kann das Konzert in der Philharmonie Essen am 14. Juni – und dazu einen stimmungsvollen Sommerabend – bei freiem Eintritt beim Public Listening im Stadtgarten genießen. Das Konzert wie auch das Public Listening wird von der RWE AG präsentiert, die auch die beliebten „Park Sounds“ in der vorausgehenden Woche (09. bis 13.06.2025) ermöglicht. Damit wird das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Essener Bürger*innen.



Medienpartnerschaft: WAZ

