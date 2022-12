100. Vorstellung von Mozarts „Zauberflöte“ am Aalto-Theater

vongehört Jahr für Jahr zu den meistgespielten Opern an deutschen Theatern. Am Aalto-Theater ist die Inszenierung von Ezio Toffolutti seit ihrer Premiere im Jahr 2003 ein echter Dauerbrenner: Mit der 100. Vorstellung kann nun amein stolzes Jubiläum gefeiert werden. Auf den Spielplan kehrt das Stück bereits einige Tage zuvor amzurück. Gleich mehrere Solist*innen aus dem Ensemble des Aalto-Musiktheaters feiern ihre jeweiligen Rollendebüts: Lisa Wittig als Pamina, Tobias Greenhalgh als Papageno, Andrei Nicoara als Sarastro sowie Mercy Melieloa als 1. Dame. Außerdem zu erleben sind unter anderem Sophia Theodorides als Königin der Nacht, Michael Smallwood und Manuel Günther als Tamino sowie Christina Clark als Papagena.„Die Zauberflöte“ ist Mozarts letzte Oper, die 1791 nur wenige Wochen vor seinem Tod in Wien uraufgeführt wurde. Bis heute hat dieses Werk, das Märchen und Mythos, Freimaurerweisheit und vitale Komödie, Ernst und Spaß, Liebe, Lust und Eifersucht, Rätsel und Aufklärung, adelige Geisteshaltung und unterhaltsame Volkstümlichkeit, Feuer und Wasser, Tag und Nacht vereint, nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt. Der Mozart-Forscher Alfred Einstein brachte es auf den Punkt: „Die Zauberflöte gehört zu den Stücken, die ebenso ein Kind entzücken wie den Erfahrensten der Menschen zu Tränen rühren, den Weisesten erheben können. Jeder einzelne und jede Generation findet etwas anderes darin.“ Über die Wiederaufnahme der Oper am Aalto-Musiktheater dürfen sich daher junge Menschen ebenso freuen wie erfahrene Opernbesucher.15., 26. Dezember 2022; 15. Januar; 18. Februar; 12. März; 9. April 2023(€ 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de