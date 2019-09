1. Kammerkonzert der Essener Philharmoniker in großer Besetzung

Große Besetzung imin der neuen Saison 2019/2020: Unter dem Motto „Oktett“ sind amim RWE Pavillon der Philharmonie Essen gleich acht Musikerinnen und Musiker beteiligt. Den Anfang macht aber eine klassische Streichquartett-Formation:schrieb den musikalischen Spaß „Minimax“ 1923 zum einjährigen Bestehen seines eigenen Streichquartetts, in dem er selbst am Bratschenpult saß. Die einzelnen Sätze sind Parodien auf die gängige Marsch- und Salonmusik des 20. Jahrhunderts. Komplettieren werden das Programm zwei Werke für jeweils vier Violinen, zwei Bratschen und zwei Celli.brachte im ersten seiner beiden Sätze für Streichoktett seine Verehrung für Johann Sebastian Bach zum Ausdruck, der zweite Satz zeigt dann in seinem sarkastischen Ton bereits die Doppelbödigkeit späterer Schostakowitsch-Stücke. Das Oktett vonwurde einhundert Jahre früher, im Jahr 1825, komponiert. Der erst 16-jährige Komponist schuf damit eines der eindrucksvollsten Kammermusikwerke überhaupt. Die hier zum ersten Mal ausprobierte ungewöhnliche Besetzung wurde später auch von anderen Komponisten übernommen.