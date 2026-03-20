Von der Komplexität menschlicher Beziehungen
Zum letzten Mal Tanz! Heilbronn vom 9.-13. Juni 2026
Damit präsentiert auch Kuratorin Canan Erek, die Tanz! Heilbronn seit fünf Jahren verantwortet, ihr letztes Programm. Das hat es noch einmal in sich. Diese Ausgabe versammelt erneut den Reichtum und die Vielfalt der europäischen Tanzszene und bringt herausragende Choreografinnen, Choreografen und Compagnien auf die Bühnen des Theaters Heilbronn. Ausgewählt wurden Stücke, die sich ganz existentiellen Themen widmen: Sie erzählen von Trauma und Selbstfindung, von Zeit und Vergänglichkeit, von der Beziehung zwischen Mensch und Natur sowie von der Intimität und Komplexität menschlicher Beziehungen. Zu Gast sind Künstlerinnen und Künstler aus Großbritannien, Finnland, Spanien, Belgien, Griechenland, den Niederlanden und Frankreich. Neben international gefeierten Berühmtheiten der Tanzszene sind auch wieder vielversprechende Newcomer dabei.
Eröffnet wird das Festival am 9. Juni 2026 um 19.30 Uhr im Großen Haus mit dem preisgekrönten Stück »BLKDOG« von Botis Seva und seiner Company »Far From The Norm« aus Großbritannien. Diese kraftvolle, emotional aufgeladene Hip-Hop-Tanzperformance sorgt seit 2021 weltweit für Begeisterung. Auf eindringliche und theatralische Weise setzt sich dieses Stück mit den Herausforderungen auseinander, mit denen sich eine junge Generation konfrontiert sieht ̶ in einer Welt, die nicht für sie gemacht zu sein scheint. Diese Stück überwindet kulturelle Grenzen und trifft zutiefst einen Nerv, indem es der Frage nachgeht: Wie findet man einen Umgang mit schweren Kindheitserinnerungen oder mit traumatischen Erlebnissen im Erwachsenenalter? Wie erreicht man inneren Frieden?
Am 10. Juni 2026 ist um 20 Uhr eine Deutschlandpremiere im Komödienhaus zu erleben: »Tempo« von Nio, Melo & Salmenniemi aus Finnland. Dies ist eine philosophische, poetische und zugleich magische Tanzperformance, die sich dem Thema Zeit widmet – ihrer Vergänglichkeit, ihrer Bedeutung und dem Versuch, sie zu begreifen. Drei herausragende Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Tanz, Theater und Akrobatik. Dieses magische Stück ist eine Einladung, selbst inne zu halten und den Moment im Hier und Jetzt zu erleben.
Die bekannte Tanzkompanie MC/GN aus Barcelona ist bereits zum dritten Mal zu Gast bei Tanz! Heilbronn. Am Donnerstag, 11. Juni 2026 ist sie um 19.30 Uhr mit ihrem neuesten Stück »Natural Order of Things« im Großen Haus zu sehen. Hier nehmen sich Guy Nader und Maria Campos des Verhältnisses von Mensch, Natur und Universum an und lassen sich vom Prinzip der geordneten Unordnung inspirieren. Wie Teilchen, die sich mit extremer Präzision und Perfektion bewegen, dabei jedoch zufällig und unvorhersehbar sind, verhalten sich die neun Tänzerinnen und Tänzer wie ein Organismus, folgen scheinbar chaotischen Pfaden, um sich dann doch wieder in einer homogenen Gruppe zu finden. So entsteht ein hypnotischer Sog von Chaos und Ordnung, der das Leben in seiner vollkommenen Unvollkommenheit feiert.
Am 12. Juni 2026 ist um 20 Uhr im Komödienhaus eine Double Bill zu erleben: Mit »Sirens« von Ermira Goro aus Griechenland und »AMAE« vom italienisch-kroatischen Duo Eliana Stragapede und Borna Babić. »Sirens«, der erste Teil des Abends, ist eine sinnlich-mysteriöse Reise in die Welt der Begierde. Die beiden Interpreten Chara Kotsali und Angelos Kolosionis verwandeln sich in Wesen zwischen Mensch und Maschine, vollführen ein Spiel zwischen Berührung und Nichtberührung und lassen die Grenzen zwischen Fantasie und Realität sowie zwischen den Geschlechtern verschwimmen.
»AMAE«, der zweite Teil der Doppelvorstellung, hinterfragt und untersucht die Grenzen von Co-Abhängigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, die schmalen Grade zwischen Fürsorge und Obsession, Liebe und Verletzung, Unterstützung und Kontrolle. Elina Stragapede und Borna Babić wurden für diesen intensiven Abend mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Am Nachmittag des 13. Juni 2026 ist um 15 Uhr im Wertwiesenpark ein Stück für explizit junges Publikum und Familien zu sehen. Die niederländische Kompanie »The100Hands« zeigt ihre Open-Air-Performance »Out oft he Box« für Kinder ab sechs Jahren bei freiem Eintritt. »Out of the Box« bedeutet so viel wie über den Tellerrand schauen ̶ außerhalb eines starren Kastens denken, fühlen und handeln. Mitläufer sein oder seinen eigenen Weg finden? Dieses Thema wird auf spannende Weise in dem athletischen und überraschenden Tanzstück durchgespielt. Am 12. Juni 2026 wird dieses Stück auch in Schulen zu sehen sein.
Zum Abschluss des Festivals präsentiert sich mit Sharon Eyal und ihrer Kompanie S-E-D aus Frankreich eine der wohl bedeutendsten Choreografinnen am 13. Juni 2026 um 19.30 Uhr im Großen Haus. »Delay the Sadness«, so der Titel ihres neuesten Stückes, »ist eine Einladung zu fühlen, zu teilen, und sich zu verbinden. Traurig und glücklich zu sein.« So formuliert es die Choreografin selbst. Dieser sensationelle, magnetische Abend handelt von Verlust, Trauer und Liebe, von Reinheit und Erinnerung.
Tanzparty
Nach der Vorstellung von »Delay the Sadness« im Großen Haus sind alle herzlich eingeladen, selbst zu tanzen. Noch einmal konnte die mitreißende Heilbronner Band »Soul Connection« gewonnen werden. Ihr Programm aus Soul, Funk und R’n’B geht sofort in die Beine. Am 13. Juni 2026 um 21 Uhr startet ihr Programm in der BOXX bei freiem Eintritt.
Workshop
Für alle Tanzfreunde 50+ gibt es am Samstag, 13. Juni 2026, einen Workshop »Alltagsferne Bewegungen und Begegnungen - Zeitgenössisch Tanzen 50+« mit der Tänzerin und Choreografin Lisa Thomas im Komödienhaus. Hier wird ein neues Körperbewusstsein über Tanz- und Improvisationstechniken vermittelt und ein Reichtum an Beweglichkeit kreiert, dessen man sich im Alltag gar nicht bewusst ist. Der Workshop ist offen für alle Menschen, die sich gern bewegen und könnte der Auftakt sein, auch darüber hinaus bei den Projekten von Lisa Thomas, die aus der Region stammt, mitzuwirken. Anmeldungen bis zum 5. Juni 2026 an kasse@theater-hn.de
Der Vorverkauf beginnt am 19. März 2026 im Anschluss an die Pressekonferenz.
Es gibt wieder ein Festival-Package »Tanz! Heilbronn«. Beim Kauf von Karten für mindestens vier Veranstaltungen gibt es 20 % Rabatt gegenüber dem Einzelpreis. Tel: 07131/563001 oder kasse@theater-hn.de oder www.theater-heilbronn.de
Kauf von Einzelkarten über 07131/563001, kasse@theater-hn.de oder www.theater-heilbronn.de