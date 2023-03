Vier Premieren im April - darunter eine Deutschsprachige Erstaufführung und eine Uraufführung

Premiere am 15. April 2023, 20 Uhr, BOXX

Absprung (DSE)

Schauspiel ab 14 Jahren von Rabiah Hussain

Regie: Elias Perrig

Immer waren Safa und Aisha, zwei junge pakistanisch-britische Frauen aus London, unzertrennlich. Jetzt, mit 21 Jahren, starten beide ins Berufsleben. Safa arbeitet in einer hippen Marketing-Agentur und distanziert sich immer mehr von ihrer Herkunft, um nicht aufzufallen. Aber als eines Tages ein Terroranschlag auf die U-Bahn verübt wird, spürt sie, dass sie nur aufgrund ihrer Herkunft in die Nähe der Täter gerückt wird. Auch Aisha, die Lehrerin an ihrer alten Schule wird, registriert die Feindschaft, die ihr nach dem Anschlag als Muslimin entgegengebracht wird. Aber sie versteckt sich nicht und fängt jetzt erst recht an ein Kopftuch zu tragen. Die Freundschaft der beiden wird auf eine harte Probe gestellt.



Premiere am 21. April 2023, 20 Uhr, Science Dome in der experimenta

Veredelung der Herzen (UA)

Schauspiel von Mario Wurmitzer

Regie: Grit Lukas

Anna ist unzufrieden mit ihrem Freund Christoph und sucht Hilfe im Institut »Wege zum Glück«, dem Marktführer auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Erneuerung mittels Künstlicher Intelligenz. Schon nach der ersten Sitzung mit der KI fühlt Christoph sich besser. Und nach weiteren KI-Psycho-Stunden ist der veredelte Christoph gar nicht mehr wiederzuerkennen. Das stellt nicht nur die Beziehung zu Anna auf die Probe, sondern auch das Institut vor große Probleme. Der bereits vielfach ausgezeichnete Dramatiker Mario Wurmitzer hat mit seinem Stück »Die Veredelung der Herzen«, das nun in der experimenta uraufgeführt wird, den zweiten internationalen Dramenwettbewerb »Science and Theatre« gewonnen.



Premiere am 22. April 2023, 20 Uhr, Komödienhaus

Achtsam morden

Komödie nach Karsten Dusse

Regie: Gustav Rueb

Rechtsanwalt Björn Diemel verdient zwar mit seinen schwerkriminellen Mandanten jede Menge Geld. Aber seine Work-Life-Balance ist völlig aus dem Ruder. Seine Frau zwingt ihn, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen. Gleich den ersten Rat vom Coach will er unbedingt befolgen, nämlich sich Zeitinseln zu schaffen. Die erste plant Diemel für sich und seine kleine Tochter. Da meldet sich Dragan, sein wichtigster Mandant, ein ganz hohes Tier in der Clankriminalität. Dragan steckt richtig in der Klemme. Er hat einen Mann »ausgeschaltet«. Dummerweise gibt es dafür viele Zeugen. Dass die Lage aussichtlos ist, interessiert Dragan nicht. Sein Anwalt soll das gefälligst regeln. Diemel bleibt nichts anderes übrig, er muss Dragan achtsam verschwinden lassen, wenn er für seine Familie seinen neuen Lebensstil einhalten will.



Premiere am 29. April 2023, 19.30 Uhr, Großes Haus

Die Physiker

Schauspiel von Friedrich Dürrenmatt

Regie: Axel Vornam

Nervenärztin Mathilde von Zahnd führt ein Sanatorium von Weltruf. Ihre Lieblingspatienten sind drei Physiker: Einer hält sich für Einstein, der andere für Newton und der dritte, Johann Wilhelm Möbius, behauptet, König Salomo erscheine ihm. Konsequent schützt Fräulein von Zahnd die Physiker vor der Polizei, die nun schon im zweiten Mord an einer Krankenschwester im Sanatorium ermittelt. Die Polizei ahnt nicht, dass keiner der drei wirklich verrückt ist. Kernphysiker Möbius versteckt sich seit 15 Jahren im Sanatorium, um sich und die Welt zu schützen. Er hat die „Weltformel“ entwickelt – eine ebenso bahnbrechende wie gefährliche Entdeckung. »Newton« und »Einstein« sind als Abgesandte konkurrierender Geheimdienste hinter Möbius‘ Wissen her.