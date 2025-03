Vier Premieren im April 2025 - darunter zwei Deutschsprachige Erstaufführungen

Premiere am 4. April 2025, 20 Uhr, Salon3

Geheimnisse (DSE)

Komödie von Sébastien Blanc

Regie: Luise Leschik

Eigentlich freut Fabien sich auf den schönsten Abend im Jahr. Mit seinen besten Freunden, den Zwillingen Eric und Jérôme, will er das Finale der French Open anschauen. Da taucht Eric eine Stunde zu früh bei ihm auf, weil er Fabien ein Geheimnis anvertrauen möchte, welches das Leben seines Zwillingsbruders und von dessen Frau Juliette grundsätzlich verändern wird. Fabien ahnt, dass er in einen tiefen Gewissenkonflikt geraten wird. Erst recht, als ihm auch Jérôme etwas Vertrauliches von großer Tragweite mitteilen möchte, als er mit Fabien allein ist.



Premiere am 10. April 2025, 20 Uhr, Komödienhaus

Istanbul

Ein Theaterabend mit Musik von Sezen Aksu

von Selen Kara, Torsten Kindermann und Akin E. Șipal

Regie: Nurkan Erpulat

Musikalische Leitung: Sinem Altan

Stellen wir uns Folgendes vor: Das Wirtschaftswunder fand nicht in Deutschland, sondern in der Türkei statt, und deutsche Gastarbeiter halfen, die Türkei wieder aufzubauen. Mit dieser bestechend simplen Umkehrung der Perspektive, erzählt »Istanbul« die tragikomische Lebensgeschichte des Gastarbeiters Klaus Gruber in der fremden und schillernden Metropole. Im Zentrum des Abends stehen die Lieder von Sezen Aksu, der Königin des türkischen Pop.



Premiere am 11. April 2025, 19.30 Uhr, Großes Haus

Eisenstein

Schauspiel von Christoph Nussbaumeder

Regie: Stephan Suschke

Alles beginnt mit einer Lüge im April 1945. Die junge Erna Schatzschneider flieht von Böhmen nach Eisenstein in Bayern und schiebt ihr ungeborenes Kind dem wohlhabenden Bauern Josef Hufnagel unter, um ein Obdach zu haben. Als Erna Jahre später endlich den Mut hat, Josef aufzuklären, hat diese Urlüge bereits ihre zerstörerische Kraft entfaltet. In sechs Zeitsprüngen zwischen 1945 und 2008 wird die packende und berührende Familiensaga der Schatzschneiders und Hufnagels erzählt.



Premiere am 26. April 2025, 19 Uhr, BOXX

Geschichte eines Nein (DSE)

Schauspiel für Heranwachsende ab 12 Jahren von Annalisa Arione und Dario de Falco

Regie: Sarah Speiser

Martina ist 14 und erlebt ihre erste Liebe mit Alessandro. Die beiden haben Schmetterlinge im Bauch. Alessandro will keinen Moment mehr ohne Martina sein. Sie mag ihn auch sehr, aber sie fühlt sich schon bald erdrückt. Er wird eifersüchtig, wenn sie Zeit mit anderen verbringt, fordert einen Liebesbeweis nach dem anderen. Martina wird das alles zu viel, aber es kostet sie große Überwindung, endlich »Nein« zu sagen.

(lifePR) (