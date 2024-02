Starke Frauen beim 14. Festival Tanz! Heilbronn

Vom 14.-19. Mai 2024 heißt es am Theater Heilbronn wieder Tanz! Heilbronn. Zum 14. Mal findet hier das internationale Festival des zeitgenössischen Tanzes statt und präsentiert herausragende Arbeiten von Kompanien aus Südkorea, Frankreich, den Niederlanden sowie nationalen und internationalen Choreografen aus Deutschland. Festivalkuratorin Canan Erek stellt starke Frauen in den Mittelpunkt dieser Festivalausgabe. Sie sagt: »Ein roter Faden zieht sich durch das Bühnenprogramm – die feministische Perspektive auf die Darstellung des Körpers. Frauen unterschiedlichen Alters und verschiedener Hintergründe entwickeln mit der Kraft des Tanzes neue Aspekte des Frauenbildes.« Auf dem Programm steht diesmal auch ein Baden-Württemberg- Special, bei dem sich die Tanz-Szene dieses Bundeslandes präsentiert.Das Festival Tanz! Heilbronn wird von der berühmtesten Kompanie für zeitgenössischen Tanz aus Südkorea, der Eun-Me Ahn Company, mit einem wahren Fest der Lebensfreude eröffnet: »Dancing Grandmothers« ist Energie pur und gleichzeitig eine Verbeugung vor der Schönheit und Vitalität des Alters. Auf der Bühne sind zehn Profitänzer zusammen mit zehn tanzenden Großmüttern zu erleben, die einen einzigartigen, farbenfrohen Bewegungsrausch kreieren, in den das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes hineingezogen wird. Das Stück hinterfragt mit Augenzwinkern traditionelle Frauenbilder in Südkorea.»Schön Anders« ist ein Tanzstück über die Suche nach Identität und Zugehörigkeit. Choreografin Ceren Oran untersucht mit ihrem multikulturellen Team Moving Borders, wie Menschen, die sich außerhalb von Gruppennormen und Gemeinschaften bewegen (möchten), ihre Einzigartigkeit leben können und trotzdem als Teil des großen gesellschaftlichen Ganzen akzeptiert sind. Die Arbeiten der Münchnerin mit türkischen Wurzeln richten sich an alle Generationen und sind auch schon für junges Publikum geeignet. Deshalb stehen hier neben der Abendvorstellung am 15. Mai auch zwei Schulvorstellungen am 15. und 16. Mai auf dem Programm.»Strong Born« von der in Berlin lebenden griechischen Choreografin Kat Válastur ist eine Ode an die weibliche Kraft, dargeboten von starken, jungen Tänzerinnen, die gleichzeitig auch als Perkussionistinnen agieren. Der Abend ist von der griechischen Mythologie inspiriert. Strong Born ist die wörtliche Übersetzung des Namens Iphigenie. In dieser Arbeit lässt sich Kat Válastur von Euripides‘ Drama »Iphigenie in Aulis« anregen, welches eine Opfergeschichte darstellt: Eine junge Frau wird aus wirtschaftlichen und politischen Gründen geopfert und man beobachtet, wie sie mit ihrem bevorstehenden Tod umgeht. Die Choreografin kehrt den Opfermythos in ein Fest weiblicher Selbstermächtigung und Rebellion um. Die kraftvollen Bewegungen der Tänzerinnen sind von mitreißenden Rhythmen bestimmt, die sie mit unzähligen Klangelementen an ihren Körpern erzeugen.Canan Erek ist es wichtig, einem breiten Publikum das herausragende künstlerische Potenzial der Tanzszene des Landes Baden-Württemberg zu präsentieren. Sieben kurze Stücke wurden aus einer Vielzahl an Bewerbungen ausgewählt, die nun an einem Abend in der BOXX zu sehen sind. Dance7 präsentiert mit Soli, Duetten und Quartetten ein breites Spektrum des zeitgenössischen Tanzes in Baden-Württemberg.Alle bewegungsfreudigen Menschen sind eingeladen, an einem einstündigen Dabke-Tanz-Event auf dem Marktplatz teilzunehmen und den traditionellen arabischen Kreistanz selbst auszuprobieren. Der Tänzer und Choreograf Medhat Aldaabal und der Perkussionist Ali Hasan teilen mit allen Mitstreitern ihre Begeisterung für diesen orientalischen Gemeinschaftstanz.In einem vibrierenden Soundtrack aus House und Hip Hop regieren sieben junge »Königinnen« auf der Bühne. Die Tänzerinnen der Company Paradox-Sal erkunden, was Frausein und Weiblichkeit heute bedeuten, kraftvoll, selbstbewusst, voll ansteckender Energie und bewegend. Sie setzen Diskriminierung und Rassismus ihre Solidarität und Power entgegen! »Queen Blood« ist das Erfolgsstück des 2020 plötzlich und viel zu früh verstorbenen Choreografen Ousmane Sy. Er bezog seine Inspirationen aus Hip Hop Battles, der Clubkultur und vom Fußballplatz und galt als einer der führenden Vertreter des House in Frankreich.Tanz! Heilbronn soll auch diesmal wieder wörtlich genommen werden. Unmittelbar im Anschluss an die Vorstellung von »Queen Blood« im Großen Haus darf sich das Publikum selbst tanzenderweise austoben. Den Sound dazu liefert mit Soul Connection eine der mitreißendsten Bands der Region.Im Solo »The Long Run« untersucht Sebastian Weber die eigene Rolle als weißer Mann in einer schwarzen Kunstform, dem Step-Tanz. Anfang der 90er-Jahre erlebte der Tänzer und Choreograf die New Yorker Steptanz-Szene als einen Ort, der Rassismus hinter sich gelassen hatte: »Dancers don’t see color« galt dort als absolut positiv gemeinte Selbstverständlichkeit. Wie sieht es heute 30 Jahre später aus? »The Long Run« ist ein Stück über kulturelle Aneignung und Identität, über weiße Verantwortung und Rassismus. Es ist auch ein Tanz über Vergänglichkeit und Erinnerung und eine Befragung des Körpers als Speicher von Begegnungen und Geschichten.Es ist Sport und es ist Tanz: »Matta Matta 2.0« ist eine Performance über Sicherheit und Risiko. Drei Tänzerinnen und Tänzer gehen in einer abenteuerlichen Landschaft aus Gymnastikmatten verloren und finden sich wieder und beeindrucken mit waghalsigen Tanzmoves. Sie rollen, rutschen, hüpfen und fliegen über die Matten, ziehen sich gegenseitig den Boden unter den Füßen weg, werfen sich übermütig auf- und übereinander. Doch zeigen sie auch eindrücklich, dass Waghalsigkeit nur gemeinsam und mit gegenseitiger Unterstützung funktioniert. Mit diesem Stück geht das Festival Tanz! Heilbronn in Schulen direkt zum jungen Publikum.Gaga/People-Classes bieten einen Rahmen, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem Körper und ihrer Vorstellungskraft verbinden, körperliche Empfindungen erleben, ihre Flexibilität und Ausdauer verbessern, ihre Beweglichkeit und Explosivkraft trainieren und die Freude an der Bewegung in einer einladenden, aufgeschlossenen Atmosphäre genießen können. Man braucht keine Vorkenntnisse. Anmeldungen sind bis zum 2. Mai unter kasse@theater-hn.de möglich.Karten unter 07131/563001 und www.theater-heilbronn.de Beim Kauf von Karten für mindestens 4 Veranstaltungen gibt es 20 Prozent Rabatt gegenüber dem Einzelpreis